Venezolanos crean Locha Mesh, un dispositivo de pagos Bitcon sin conexión

Un grupo de venezolanos liderado por Randy Brito presentó en Berlín, Locha Mesh, un dispositivo de pagos Bitcon que no requiere conexión a internet. Este sistema ideal es para países en crisis como Venezuela u otros con desastres naturales donde los servicios básicos no funcionen.

El propósito de Locha Mesh es lograr que los venezolanos puedan realizar transacciones de Bitcoin sin restricción. El diseño y programación de este servicio no se detiene con la ausencia de servicio de internet o de energía eléctrica.

Locha Mesh, en honor a “la locha” creó dos dispositivos para la transacción de Bitcoins: Turpial y Harpía, ambos con software y hardware de código abierto, disponible en GitHub.

Según Randy Brito es un sistema de comunicación en malla. Es decir, “Solo se necesita que alguno de los nodos tenga acceso a Internet para hacer el brodcasting de las transacciones”.

Esta red inalámbrica que posee nodos conectados entre sí que transmiten la información sin requerir Internet o electricidad. Los dispositivos Turpial y Haría poseen un radio de acción de 4 a 10 kilómetros unidos por los nodos de Locha Mesh.

Cada vez que la persona desee se conecta como a través de un router. Los dispositivos cuentan conuna batería y una antena. Puede ir en el la parte trasera del teléfono como un sticker.

Además, Locha Mesh está protegido de la censura y el control del gobierno. El plan es ampliar de forma ilimitada el radio del servicio.

El producto que estamos desarrollando para vender va a ser fácil de llevar, para que las personas puedan transportarlos en sus bolsillos y hacer transacciones con bitcoins cuando no halla conexión. Incluso puede utilizarse para que nuestras conversaciones privadas no pasen por un servidor como sucede con WhatsApp, porque aunque las conversaciones de WhatsApp están cifradas, la empresa está obligada a proporcionarle la clave al gobierno en caso de que este se la solicite, lo cual no permite garantizar la confidencialidad de lo que decimos. En cambio, con la red en malla el cifrado es de punto a punto, por lo que nadie puede descifrar nuestras transacciones, ni conversaciones.

Randy Brito, cofundador y CEO de Locha Mesh.



@randybrito presenting @Locha_io Locha Mesh. “Locha” means money/income in Venezuela. They are building an open-source hardware node with antenna to be safe, private and able to be off the grid and send and receive messages and transactions. @LNconf #TLC2019 pic.twitter.com/Y1OMbtv8aQ

— Anita Posch ⚡🔑🏳️‍🌈 (@AnitaPosch) October 20, 2019