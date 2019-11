Venezolana gana Concurso de Novela Universidad Central en Bogotá

La venezolana Vaitiere Alejandra Rojas Manrique con su obra Algo habla por mi voz ganó el Concurso de Novela Universidad Central en Bogotá, Colombia. Vaitiere es egresada de la Universidad de Los Andes como Licenciada en Comunicación Social y Periodismo.

Su novela está inspirada en la migración venezolana con un estilo narrativo epistolar. Además la narradora de la obra termina escribiendo a un amigo imaginario quien en realidad es Franz Kafka, para mostrar cómo el sentimiento de desarraigo puede llevar del miedo a la locura. Con esta temática Vaitiere ganó Concurso de Novela Universidad Central en Bogotá.

El Departamento de Creación Literaria de la Universidad Central organiza el Concurso de Novela Universidad Central en Bogotá 2019.

“Estoy muy feliz. Cuando recibí la llamada no lo podía creer; estoy muy complacida y más que un premio, considero que es una oportunidad para reivindicar a la gente de mi país que no es mala. Con esta novela me proyecté limpiar la imagen del migrante, porque estoy cansada de las malas noticias en donde son presentados como los únicos responsables de los delitos. No todos los venezolanos somos malos, tenemos sueños, trabajamos y queremos salir adelante”. expresó la venezolana a Ucentral.edu.co

Vaitiere es docente de francés español y ortografía en Kennedy, Bogotá.

El personaje central de Algo habla por mí habla de xenofobia, de lo que se siente vivir ante las puertas cerradas. Su personaje central vive entre la soledad y el maltrato por lo que comienza a escribir sus cartas a un “F” que resulta ser Franz Kafka.

