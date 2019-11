Tochadas: “Somos como un cable a tierra entre las personas que están afuera”

Everly Vergara y Frank Martínez son andinos plenamente convencidos de la riqueza cultura e histórica del Táchira, por ello, han abocado todos sus esfuerzos en su proyecto Tochadas, un emprendimiento digital que con más de 6 años se convirtió en un referente de la idiosincracia tachirense.

Tochadas nació el 30 junio 2013 como Tochadas.net.

Inicialmente el proyecto difundía el contenido a través de un sitio web y de las redes sociales. La información histórica así como las vivencias del tachirense eran compartidas con tonos de humor, reflexión o de forma educativa.

En Noticias.com.ve conversamos con los padres del proyecto Tochadas: Everly (E)y Frank (F) quienes nos contaron un poco más sobre la visión de su emprendimiento digital.

¿Qué inspiró el nacimiento de Tochadas?

F: Hace seis años era el boom de los noticieros digitales fue cuando salió la patilla, Noticias24 estaba en su apogeo, estaban creciendo. Entonces… vimos que podíamos hacer una web distinta que tocara el tema del Táchira. Empezamos a revisar los nombres y eran muchísimos nombres, entonces salimos a caminar como a aclarar ideas y le digo yo a mi socia que cualquier nombre le poníamos, pongámosle cualquier tochada dijo ella y yo listo,Tochadas y se quedo así y lo dejamos.

“Pongámosle cualquier tochada dijo ella y yo listo,Tochadas y se quedó así y lo dejamos”

F: Investigando nos encontramos con una cantidad enorme de material y conseguimos cosas interesantes, empezamos a colocarlo en la pagina. Íbamos a la par, nos enterábamos de cosas preciosas de nuestra historia, anécdotas, por qué somos como somos y empezamos a compartirlo en las redes sociales, buscando esa forma de llevarlo a la gente y comenzamos a adaptar.

Aunque por temas técnicos la página tochadas.net tuvo que cerrar Everly y Frank apostaron por usar las redes sociales como repositorio de su contenido histórico y cultural del Táchira.

Aman su proyecto fervientemente. No obstante, como todo lo relacionado con redes sociales tiene lovers y haters, pero la dupla está clara del potencial cultural e histórico de su trabajo por lo que dejan que fluya. “Es como cuando uno tiene un chamo que está en la calle y uno dice tiene que aprender a defenderse” expresó Frank a Noticias.com.ve

“A veces la gente nos defiende y eso es lo bonito, que las mismas personas defienden el contenido”

¿Cuál es el formato más exitoso?

F: ¿El formato más exitoso? Creo que la infografía pero es que todo tiene su momento. Hubo un momento donde todo era la infografía. Ahorita, es el vídeo, hemos utilizado fotos históricas siempre tratamos de no tocar un sólo tema. Tocamos una tema histórico, algún anécdota algo de la vida cotidiana, tratamos de hacer algo de comedia. No es algo que explotamos tanto sino que vamos sector por sector para no agotar a las personas que nos siguen.

Siempre hay algo que pega más:la comedia,pero uno dice ya va, hay muchas páginas de comedia. Uno trata de poner comedia pero no solamente dedicarse a eso. La parte histórica tiene muy poquitos likes pero nosotros nos obligamos a colocarla porque eso es lo importante, el núcleo de Tochadas, resaltar lo histórico y las curiosidades.

¿Por qué ha triunfado Tochadas en Redes Sociales?

“Si está ahí es porque nos gusta. La primera regla es no va a estar nada que no nos guste”

F: ¿Cuál es el éxito de la página? Porque a la gente le gusta, ¿Por qué la página es exitosa? Porque a la gente le gusta la historia del Táchira, las anécdotas ,la gastronomia porque si no, no existiría. Nosotros lo que hacemos es compartir la información, le damos nuestro toque y tratar de simplificar, y con esos seis años aprendiendo cómo podemos construir una idea, pero la verdad es que es la historia mía pero también es la historia tuya, la historia del señor de la avenida, es la historia de todos y ahí está el éxito de Tochadas.

“Es la historia mía pero también es la historia tuya, la historia del señor de la avenida, es la historia de todos y ahí está el éxito de Tochadas”

¿Cuál ha sido el obstáculo más desafiante?

E: Lo más desafiante es tratar con haters. Tu haces una investigación de un libro que salió hace veinte años de una persona que realizó un estudio profundo sobre el asunto (dices) pasó esto y la fuente es tal. Y sale un “chamito” de 17 años (comentando) pero eso no es así. Nos pasó con las recetas.

F: El tema de la cocina tachirense de Leonor Peña es un continuación de un trabajo genial entonces cuando tu colocas algo (alguien dice), eso no es así, porque la mama no la prepara así. Es normal porque no todos hacen lo mismo de la misma manera.

F: Tratar de entender a la gente que realidad del estado es una realidad general, por ejemplo que tu mamá no prepare las Hallacas con Onoto no quiere decir que las Hallacas no se preparen con Onoto o que las Hallacas de tu mamá estén mal preparadas.

E:Como hay una comunidad que es demasiado fiel que nos apoya que nos dicen cosas bonitas, entonces si vamos a tomar en cuenta los comentarios malos también vamos a tomar en cuenta los buenos

¿Cuál es el pozo al que acuden para llenarse de ideas?

Everly nos contó que la inspiración fluye como inhalar y exhalar, basta salir a caminar para tener nuevas ideas para crear el contenido de Tochadas. “Nosotros siempre estamos en modo Tochadas, vamos por la calle, estamos en el supermercado, estamos hablando y es cómo generamos contenido para Tochadas.

“Nosotros siempre estamos en modo Tochadas”

Trabajan con aportes de los historiades tachirenses Luis Hernández, Samir Sánchez y Gustavo Garí quién diseño la bandera de la ciudad. Ellos mismos les brindan información pero también en su momento les ratifican cualquier detalle histórico.

El cable a tierra en un país de migrantes

F:”A veces somos como un cable a tierra entre las personas que están afuera y las que están acá. Últimamente hemos implementado eso de tomarle fotos a la ciudad actual porque hay mucha gente que ya no recuerda, gente que se fue hace cinco días años entonces hay cosas que están, cosas que ya no de cuando se fueron.”

E: Hay personas que nos escriben de afuera como buscando hablar con alguien, porque la soledad los ha llevado. Entonces necesitan hablar con alguien, eso es algo que nos ha pasado que es muy curioso, nos escriben y duran horas y horas. Hubo un muchacho que nos escribió desde Rusia, en ese momento estábamos desarrollando la iniciativa “Los buenos somos más” para contrarrestar la xenofobia.

¿Que sueñan para el Táchira?

Bastó tocar la tecla más pasional de los amantes de la historia para conversar y reflexionar sobre el futuro que anhelan para la tierra andina con una clase magistral incluida.

F: Hay muchos movimientos y mucha gente valiosa pero yo creo que el progreso más grande que ha tenido el Táchira es cuando una figura política tachirense ha estado en la silla. Cuando tú ves qué era el Táchira antes de la llegada de Juan Vicente Gómez… las obras más importantes que ha tenido el Táchira es cuando un tachirense ha estado en la silla presidencia.

El peso político del Táchira ha bajado, esto ha hecho que haya una merma gigante en lo que a obras del Táchira se refiere, por ejemplo, la feria de San Sebastián que es ese cambio de pueblo a ciudad, no fue bajo una presidencia de un presidente andino pero Carlos Andrés Pérez fue la persona que más metió la mano por esa feria estando muy cerca del poder.

“La obra más grande de infraestructura en el Táchira que es el Hospital Central es de 1958, no hay una obra después de eso”

F: El hospital Vargas se crea en tiempos de Gómez. La carretera transandina se crea en tiempos de Gómez.

E:La obra más grande de infraestructura en el Táchira que es el Hospital Central es de 1958, no hay una obra después de eso que se iguale al hospital central, esa obra fue criticada por ser muy grande. “Hiciste algo demasiado grande para algo tan pequeño y ahorita reciben gente de Barinas de toda la región”

“No hay forma de hablar de la historia política de Venezuela sin hablar de los presidentes tachirenses”.

F: Entonces yo creo que para que el Táchira vuelva retomar lo que fue antes creo que se necesita un peso político, un político que ame su tierra, no es por caer en tema de partidos. Si hablamos de los presidentes que tuvo el Táchira cada uno tenía una corriente distinta, cada uno con sus errores desde dictaduras hasta más pero creo que hubo un arraigo por su tierra que fue más allá del tema político.

E:En la historia siempre fuimos aislados. Nos veían más con Colombia que con Caracas, nosotros llegamos a tener nuestra propia moneda porque aquí no llegaban monedas del centro. Ahorita volvimos a crear nuestro propio ecosistema económico, aquí nos movemos a nuestra manera y siempre va a ser así.

El futuro que predicen…

F: Hemos estado reunidos con gente productora de Cacao. Ya hemos ido a dos catas de cacao y yo hablaba cuando uno de los señores, él decía ¿Qué puede hacer el cacao por el Táchira? Lo puede mantener. El cacao del exterior es una cosa carísima. El Táchira tiene lo mejor para crear cacao, tiene uno de los mejores cacaos del mundo: el porcelana.

¿Qué tiene el Táchira para salir adelante?

¡A los tachirenses!

F:Tenemos el tema del café, de la agricultura, tenemos el tema de gente increíble en letras. el potencial está pero esa misma situación país afecta mucho el tema regional. ¿Qué tiene para salir adelante? Los tachirenses. Yo creo que a veces suena trillado pero el mejor capital del táchira son los tachirenses. Aquí hay gente capaz, las tierras, la geopolítica, somos privilegiados. Si deseo algo para el Táchira es que nos la queramos un poquito todos. Si todos nos la queremos, si vemos el potencial que tenemos podemos marcar otras pautas.

Entrevistar a los padres de Tochadas, Everly y Frank es como ponerse al día hablando con un amigo que tienes muchos años sin ver. Te hacen consciente de la riqueza cultura política y social del Táchira, de los personajes típicos.

Te enteras que un tachirense Rafael de Nogales Méndez fue parte del ejército otomano y un soldado del mundo, también que la Unet fue una universidad pedida por la gente con protesta incluida, pero también que la Gran Feria de San Sebastián fue un grupo de gente que se organizó para darle algo al Táchira. O quizá te enteras del mundial de Ciclismo fue único en la historia venezolana.

F: “El único mundial de categorías mayores que ha tenido el país en cualquier deporte y la historia es genial. Se van a Canadá a pedir el evento y no teníamos ni velódromo ni avenida. Se llevaron unas fotos de Caracas diciendo que era San Cristóbal, tenía la convicción firme y lo consiguieron, de ese mismo evento sale la Villa Olímpica, eso fue para albergar a los ciclistas, historias como esas hay muchísimas. El velódromo que hasta hace poco tenía las medidas perfectas.

El compromiso del Táchira

La gente de Tochadas te hace pensar en el poder del compromiso político con una región “No era solo prometer sino cumplir. Si uno retoma el peso de la palabra el compromiso, eso sí es muy andino. Si yo a ti te digo algo, yo te lo cumplo. Lo importante de una promesa es que no importan las circunstancias se cumple. No nos tomamos las cosas a la ligera es como ese tema montañés donde la palabra vale muchísimo.

Su próximo proyecto es crear un podcast. Un espacio más amplío para difundir ese conocimiento sobre la vida e historia del Táchira siempre creyendo en lo que el conocimiento puede hacer por su tierra y en el talento de su gente. ¡Tochadas es puro #IngenioVenezolano!

Autor: Katiusa Casanova

