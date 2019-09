Teatro Teresa Carreño vivirá la intensidad de Los Miserables

La obra teatral Los Miserables inspirada en la obra de Victor Hugo llegará al Teatro Teresa Carreño de Caracas el 31 de octubre de este año. Claudia Salazar, es la productora venezolana que la luchado contra cielo y tierra para traer esta obra cultural al país.

El gran estreno enfrentó varias complicaciones, primero necesitaban un director y también la concesión de los derechos de la obra. Claudia presentó 9 venezolano,un español y un argentino para solicitar al músico Schönberg y al productor inglés Cameron Mackintosh el permiso para la puesta de escena. Finalmente Mariano Detry,fue el argentino elegido.

Los Miserables es una oda a la libertad

Luego de obtener luz verde para el montaje de Lo Miserables, Claudia Salazar, Mariano Detry y Elisa Vegas evaluaron a más de 700 personas durante tres mes, de octubre a diciembre de 2018 en el Centro Nacional de Acción Social por la Música, en Quebrada Honda, sede del sistema de orquestas.

No obstante,otros obstáculos se presentaron el camino. El Legendario Teatro Teresa Carreño, aunque se viste de arte, historia y cultura no oculta el sufrimiento de la crisis venezolana que no lo exceptúa problemas como sillas dañadas, falta de aire acondicionado y filtración que aquejan al corazón cultural de Caracas.

Además, la producción requiere poner la posibilidad de pagar las entradas con dólares para costear los gastos. La entrada más económica supera el salario mínimo 14 veces. Sus creadores continúan con toda la fe para estrenar el evento.

“Mi discurso como productora va atado a que no me rendiré ante una situación. Y no voy a permitir que la cultura de mi país, que es a lo que pertenezco y de lo que me siento responsable, se venga a menos o deje de existir. Como productora venezolana mi responsabilidad es exaltarnos moral y culturalmente. Somos capaces de hacerlo bien e incluso mejor o distinto a como se ha hecho en el resto del mundo” expresó Salazar al Diario El Nacional.

Los Miserables llega a Venezuela 33 años después de su estreno en Londres. Ha recorrido más de 44 países.

Haz clic aquí para comprar las entradas