Theodoro Pérez: un venezolano preparador de atletas en Bogotá

Theodoro Pérez-Gerdel, cuenta con 36 años de edad, nativo de Caracas, donde estudió Medicina en la Universidad Central de Venezuela (UCV), además tuvo formación en Medicina Interna y fue docente de Farmacología en la misma casa de estudios superiores. Aunado a esto, se desempeña como médico nutricionista deportivo, cuenta con Personal trainer American Council on Exercise (ACE) y técnico antropometrista ISAK1.

Desde hace 8 años comenzó un proceso de transformación física y descubrió cómo hacer del entrenamiento una forma de ver la medicina. Pérez, ya tiene cuatro años y medio viviendo y ejerciendo en la ciudad de Bogotá, Colombia. Nos contó en exclusiva para Noticias.com.ve que su partida al vecino país se produce en el año 2016 debido a la situación económica y la poca posibilidad de expansión en su carrera, pues consideró que ese año fue bastante crítico por la escasez y devaluación.

Aseguró que, su opción para salir de Venezuela fue Colombia, gracias a que tiene documentos de nacionalidad de ese país.

Del mismo modo, Theodoro nos dijo que cuenta con certificación internacional en antropometría, que es una técnica utilizada para medición de composición corporal y diagnóstico de composición. Es usada además, en atletas para determinar objetivos de porcentaje de grasa, muscular y orientar estrategias de rendimiento deportivo.

En ese orden de ideas, Pérez es atleta de Crossfit, su rutina de entrenamiento es de aproximadamente 2 a 3 horas diarias. Cuenta con programación de levantamiento olímpico. Señala que ha sido una gran experiencia entrenar con atletas que son sus pacientes.

De momento, no ha entrenado con ningún atleta venezolano, solamente con atletas del país cafetero, tales como: María Paula Valencia, Susan Buelvas, Eric Meneses, Alejandro Trillos y Henry Rojas.

Al consultarle sobre las restricciones en la alimentación de un atleta, Pérez sentenció que: “La alimentación de un atleta debe enfocarse en mejorar el rendimiento deportivo, por lo cual dietas restrictivas no son útiles. Lo importante de la nutrición en un atleta es enfocar cómo la nutrición puede llevarlo a dar su máximo rendimiento. Es importante tener claro cuáles son los requerimientos de estos atletas y eso se hace debajo de un buen diagnóstico de composición corporal. Siempre hemos asociado a la nutrición con vernos bien, pero un atleta debe enfocarse en que la nutrición es un proceso adecuado para mejorar no sólo su rendimiento sino también su recuperación, por lo cual es importante tener en cuenta los aspectos básicos fisiológicos como nutrición órganos y tejidos, sobre todo enfocarnos en el sistema articular y tendinoso. Decir que existen alimentos que no deben consumir es falso, la realidad es que cualquier alimento puede ser consumido siempre y cuando esté basado en requerimientos y en porciones que sean necesarias. Los atletas deben tener restricciones de muchos alimentos procesados, ultra procesados, exceso de alcohol, y grasa saturada. Estos alimentos no solamente son perjudiciales para toda la población, sino porque ellos pueden tener un potencial oxidativo más potente y generar cambios en su rendimiento.”