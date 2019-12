Gustavo Dudamel tocará en festival “Power to the People”

El Festival Power to the People! contará con el director venezolano Gustavo Dudamel junto con la Filarmónica de Los Ángeles

El director venezolano Gustavo Dudamel junto con la Filarmónica de Los Ángeles participará en el festival “Power to the People!. Este encuentro entre marzo y abril de 2020 celebrará los movimientos sociales en el mundo con Power to the People.

Herbie Hancock con Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles se presentarán el 5 de marzo por el festival “Power to the People”. Patti Smith y su banda el 6 de marzo, Residente con Gustavo Dudamel y la Filarmónica estarán el 67 de marzo y Conrad Tao el 10 de marzo.

“Desde mi experiencia con El Sistema en Venezuela, he creído fervientemente en el poder que tiene la música para unir y para inspirarnos a construir un mundo mejor”, dijo Gustavo Dudamel, director artístico de la Filarmónica de Los Ángeles.

El festival Power to The People! significa “Poder a la gente”. Hace referencia un slogan durante protestas y movimientos sociales.

El festival Power to the People reunirá a otros músicos, artistas y activistas en el Walt Disney Concert Hall como sede principal pero también estará en otras ciudades.

Habrá otros dos conciertos de Toyota Symphonies for Youth, en los que se abordarán los temas del festival y contarán con la participación de la Filarmónica de Los Ángeles del 4 y 11 de abril pero en abril.

Gustavo Dudamel ha sido reconocido y solicitado como músico en diferentes lugares del planeta, fue director de la Orquesta de Gotemburgo durante cinco años, y ha participado de proyectores internacionales como la creación del Sistema en las afueras de Gotemburgo en Hammarkullen.

También impulsó el lanzamiento de un sistema de orquestas juveniles para niños marginados en Los Ángeles, y otros proyectos en Glasgow, a pesar de esto que lo ocupa, siempre guarda un lugar especial para su país: Venezuela.