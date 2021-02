“Érase una vez en Venezuela: Congo Mirador” es la apuesta de este año de nuestro país para los Premios Oscar de la academia, y es que desde el pasado 28 de enero, el film de la directora Anabel Rodríguez Ríos está incluído entre las 93 cintas que aspiran a llevarse el Óscar a la Mejor Película Internacional de una 93 edición marcada por el cierre de cines en casi todo el mundo pero que, sin embargo, ha logrado igualar el número récord de candidaturas alcanzado el año pasado.

La organización elegirá el próximo 9 de febrero un total de 15 precandidatas oficiales, lo que supondrá cinco largometrajes más que en la pasada edición.

Las aspirantes iberoamericanas son: Los Sonámbulos, de Argentina; Chaco, de Bolivia; Babenco: Tell Me When I Die, de Brasil; El Agente Topo, de Chile; El Olvido que Seremos, de Colombia; Ceniza Negra, de Costa Rica; Buscando a Casal, de Cuba; Mis 500 Locos, de República Dominicana; Vacío, de Ecuador; La Llorona, de Guatemala; Días de Luz, de Honduras, y Ya no Estoy Aquí, de México.

Completan la lista Operación Causa Justa, de Panamá; Matar a un Muerto, de Paraguay; Canción sin Nombre, de Perú; Vitalina Varela, de Portugal; La Trinchera Infinita, de España; Aleli, de Uruguay, y Érase una vez en Venezuela, de Venezuela.

Las nominaciones finales se conocerán el 15 de marzo y los votantes podrán elegir por primera vez películas de Lesotho, Sudán y Surinam, países que se estrenan en los Óscar.

Asimismo, Rodríguez Ríos, mantiene junto a su equipo de producción una campaña de Crowdfunding donde esperan recaudar 30 mil euros para gastos de promoción de esta producción que ha hecho mover las fibras de los venezolanos dentro y fuera del país.

“Creamos un equipo multidisciplinario liderado por Anabel y el reconocido publicista Adam Segal, quien ha liderado exitosamente campañas de OSCAR® en el pasado. Aun así, esta es una pelea de David contra Goliat, ya que nos enfrentamos a competidores que gastan más dinero en su campaña de nominación del que teníamos para producir toda nuestra película”, explican en el texto de la campaña en la plataforma Indiegogo (Portal donde se lleva a cabo el recolecta).

Once Upon a Time in Venezuela recorrió más de 25 festivales internacionales, entre los que destaca el Festival de Sundance, el Festival Internacional de Cine Documental de Canadá Hot Docs, el mayor encuentro de documentales de Norteamérica; Festival de Cine Documental de Hot Springs, donde triunfó como Mejor Documental Internacional, y el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA). En su trayecto se llevó, en total, 8 premios.

La película ya puede ser vista en Venezuela en las principales cadenas de cines del país, durante la semana de flexibilización emanadas por el ejecutivo regional. También, por la plataforma Cine Mestizo.

Es importante destacar que, “Once Upon a Time in Venezuela” está postulada en dos categorías: Mejor Película Internacional y Mejor Película Documental.

“Más allá de la película, quiero resaltar la importancia de la divulgación del mensaje. Queremos incentivar donaciones a organizaciones que apoyen a los refugiados venezolanos. En el grupo de la película hay una fundación familiar con la que trabajamos para enviar medicinas. La idea es que las personas relacionadas con el documental no pasen trabajo” aseguró Anabel Rodríguez Ríos.

Por lo que no queda si no invitarlos a ver esta gran producción con sello venezolano y apoyarla en todo el proceso camino a los Oscar.

Adjuntamos el trailer y apoyen esta causa que ya está a punto de finalizar.

Por: Gustavo Rivas