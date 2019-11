Cerveza Toch: Un emprendimiento que apuesta por la cultura en Táchira

Jorge Luis Escalante Merchán un día soñó con crear una cerveza capaz de despertar las sensaciones. Una década atrás, la idea tocó a su puerta tímidamente, aún era estudiante de arquitectura en la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Los caminos de este proyecto parecieron separarse temporalmente, pero como un amor al que no se renuncia, la idea de Cerveza Toch continuó gestándose en su ingenio venezolano.

Cerveza Toch es su emprendimiento. Más que una cerveza, Jorge Luis está seguro que se trata de una cultura y una visión. Aprendió a resurgir incluso en los escenarios económicos más complicados, en un país azotado por la devaluación pero también en medio de una localidad donde el suministro de gasolina cobra un precio de tiempo.

En Noticias.com.ve conversamos con Jorge Escalante (J.E.), sobre la pasión por la cultura expresados en los sabores de la cerveza artesanal Toch.

¿Cómo nace Cerveza Toch?

En conversaciones con sus compañeros en una de las universidades más importantes del Táchira, surgió la idea por primera vez. Jorge no poseía conocimientos sobre el mundo de la cervecería pero pensó que era posible.

“¿Por qué no hacemos una bebida que ayude a incentivar las ideas? Voy a hacer una cerveza les dije” –

J.E: “Yo soy arquitecto, entonces estudiando la parte de la ciudad, cómo se movía,hice un montón de investigaciones y dije necesito ir por la parte del emprendimiento para poder decirle a las personas cómo hacer las cosas pero primero tengo que saber hacer las cosas porque si no se convierte en pura palabra muerta.

Todo eso lo hice siempre rescatando la identidad tachirense. Me gustaba la historia, entonces como que todo lo uní.Yo dije por qué no hacer un producto que tenga raíces de aquí ,que sea con el fin de promover la cultura, rescatar como esa parte de la identidad, que hoy en día en el siglo XX prácticamente nos la borraron. Agarré la idea de la cerveza y pensé por qué no retomar eso que había tenido.

¿Hubo un momento particular que te hizo emprender finalmente con la cerveza?

J.E: “Yo viví un tiempo en Irlanda, entonces viendo la movida cultural que hay allá, me acordé una vez de la cerveza que yo dije que algún iba a hacer.

No tenía que ser una industria como la Polar para poder hacer una cerveza entonces se me abrió la mente y dije esto lo tengo que hacer. Me motivó que todas las cosas en Irlanda, lo que vendían era la cultura…una historia. Yo dije, nosotros siendo tan ricos en historia, siendo tan ricos culturalmente lo tenemos desaprovechado, entonces voy a agarrar eso y dije bueno lo voy a hacer porque lo voy a hacer y yo me regresé precisamente para eso”.

“Yo dije nosotros siendo tan ricos en historia, siendo tan ricos culturalmente lo tenemos desaprovechado”

Aunque le tomó un tiempo finalmente decidió regresar a Venezuela en 2014.

J.E:“Me voy porque si no, voy a estar frustrado con eso que quería plantear…dije: no, eso no lo voy a abandonar y me voy a regresar para eso”.

Regresar a Venezuela para emprender

Jorge regresó también para culminar su carrera como arquitecto. “Apenas regresé, empecé a buscar porque yo no sabía nada de hacer cerveza, sabía que era posible.Yo no sabía proveedores ni absolutamente nada y dije bueno, vamos a ver cómo hacemos y empecé a buscar.

“Yo no sabía nada de hacer cerveza, sabía que era posible”

En esa búsqueda coincidió con la única casa cervecera que existía en San Cristóbal para 2014, Cervecería Táchira, se anotó en uno de los cursos sobre cerveza artesanal. Vivía en Caracas y cada fin de semana viajaba al occidente para capacitarse y experimentar con los sabores. Durante 2014-2015 aprendió sobre el arte y conectó con otros emprendedores de esta área en el Táchira quienes también perseguían el sueño de de potenciar la industria cervecera artesanal en San Cristóbal.

¿Cómo fue emprender con Cerveza Toch?

J.L.:“Dije bueno voy a empezar. Eso fue ensayo y error. Pasé un tiempo en Caracas… hasta que dije no, no más. Me voy a regresar a lo que es porque si no, no. Empezamos a hacer las pruebas. Buscar proveedores que fue lo más difícil que había, lo manejaban como un tabú.

Aunque otros cerveceros también perseguían el mismo sueño siempre vieron la posibilidad de apoyarse y trabajar en equipo para entrar todos en el mercado tachirense. Uno de esos compañeros de camino fue Cerveza Barba Negra que inició dos meses antes que Cerveza Toch y se convirtió en un aliado importante para el surgimiento de esta nueva empresa.

J.E:”Dije vamos a unirnos con un solo fin. Porque la idea de esto era incentivar la cultura cervecera porque es difícil, sobre todo en San Cristóbal, en la cultura tachirense introducir un nuevo producto porque la cultura es desconfiada. Bueno dije si nos unimos, podemos romper un poquito eso. Una vez que uno entra ya tiene las puertas del cielo abiertas. Entonces estuvimos haciendo ese trabajo, consiguiendo los proveedores. La materia prima nos frustraba muchísimo. Sobre todo botellas, lo que es la cebada y todo eso hasta que al fin poco a poco se logró desde 2015.

El proceso de experimentación y gestación final de Cerveza Toch tomó seis meses

¿ Cómo surge el nombre Toch?

J.E:”El nombre salió de esa parte cultural. Dije bueno ¿Qué nombre le colocamos? Primero salió Toche, bueno sí, la Toche Cerveza pero no lograba la intención que nosotros teníamos que era algo serio. Que la gente bromeara pero lo tomara como algo serio, algo delicado, porque esto no es una cerveza que usted se fue a la licorería y se fue a tomar diez y quedo bien y cada uno para su casa. Sino que es más de degustación, más de que usted va a hablar con alguien, va a compartir ideas, porque eso después de unas dos ya incentiva las ideas”.

¿Cuál es la principal diferencia de la cerveza artesanal?

J.E:”La cerveza artesanal se diferencia en que va más a la parte de los sabores, a uno le permite jugar más con los ingredientes directamente desde el grano, desde los ingredientes naturales, a jugar para ver qué es lo que uno quiere hacer con la cerveza. Empezar a diseñar con la cerveza.

¿Qué tiene que ver la arquitectura con esto? Muchísimo porque nosotros, por lo menos, tenemos que diseñar todo, la intención es que el público experimente una sensación diferente.

Se trata de generar sensaciones jugando con la química…

J.E: Si quiero crear una cerveza roja ¿Qué es lo que quiero que la gente sienta cuando pruebe esa cerveza? Entonces hay que empezar a jugar con el diseño, a jugar con las fórmulas, con un montón de factores que son bien complejos. Nosotros tenemos casi 5 años en esto y todavía seguimos estudiando todos los días y todavía nos falta mucho estudio.

¿Cuál ha sido el mayor reto a superar para emprender?

Jorge Escalante nos contó que la situación económica y social de Venezuela ha sido un camino cuesta arriba para emprender. La corrupción de las autoridades y la extorsión relacionada con la materia prima dificulta la meta.

J.E: “Hay mucha gente que ha cerrado por eso, la materia prima aquí es muy difícil y si no, los precios son elevadísimos. Porque (dicen) no hay y es lo que hay y verán si lo pagan o no lo pagan entonces ha sido muy complicado eso. Las devaluaciones, el ingresar a un mundo en el que yo no tenía ese conocimiento de empresas. Entonces toca experimentar cómo mantenerse en el transcurso del tiempo en un proyecto que necesita mantenerse solo… Ingresar a la gente un producto nuevo que aquí no había. Fue complejo ingresar poco a poco, empezar a llamar la atención de la gente. Ha sido un trabajo de hormiguita”.

Pensó en desistir. Las devaluaciones previas a eventos importantes generaron grandes pérdidas en cuanto a la producción. “No terminaba de caer el dinero al banco cuando lo que caía no alcanzaba ni siquiera para comprar la mitad de la materia prima”.

La visión de una cultura para la región

Jorge aprendió a reinventarse, a trabajar en todo para mantener su empresa, a calibrarse con la visión de aquello que la cultura de la cerveza podía hacer por el Táchira.

J.E: Nosotros en Toch queremos promover la cultura, incentivar la cultura tachirense y que esto se expanda como una alternativa. Convertir a San Cristóbal en un futuro en una ciudad de servicios, en una ciudad de carácter internacional donde usted pueda adquirir estas cosas sin necesidad de que las personas se sorprendan sino que lo vean cotidianamente… Eso de alguna u otra manera significa más prosperidad para la ciudad, entrar en un rango internacional. Vamos a entrar a eso, vamos a hacerlo sí o sí.

“Este año necesitamos darle un impulso gigantísimo”

Cerveza Toch cumplió un año de productividad sin pausa. Han pasado épocas de cese de producción y reactivación .Durante el último año lograron consolidar cinco nuevos tipos de cerveza completando ocho tipo. Tienen dos más en estudio. Son apenas cinco personas las que trabajan en Toch. Jorge, sus primos y su padre.

¿Cuáles metas han cumplido?

J.E.-“En objetivos cumplidos creo que la gente ya conoce la cerveza y ha ido cultivando ese gusto por la cerveza artesanal. Fue un año maravilloso por ya el hecho que la gente nos reconozca de aquí.

8 tipos de cerveza inspirados en los pilares tachirenses

El mundo de la cerveza artesanal es una magia de sabores.

¿Qué sueños quedan pendientes para Cerveza Toch?

J.E: Queremos expandirnos mucho más, queremos incentivar a otras personas a que produzcan cerveza también. Porque el mercado no solo lo hacemos nosotros, la intención conjunta con los otros cerveceros es que en cada lado se pueda conseguir cerveza artesanal. Entre más personas adquieran el gusto más fácil se nos va a hacer para adquirir la materia prima.

“Entre más personas adquieran el gusto más fácil se nos va a hacer para adquirir la materia prima”.

Entre las metas pendientes para Cerveza Toch, Jorge nos contó que el siguiente objetivo es abrir una casa cervecera de Toch tipo pub y bodegas. “Que nuestra marca se expanda y se convierta en icono de de la región. Que sea como una marca territorio” expresó este emprendedor venezolano de apenas 31 años.

La investigación por una siembra de cebada en el Táchira

Todo este emprendimiento cervecero en el Táchira despertó la investigación científica en la rama. Jorge junto con otros cerveceros tienen un banco de levaduras trabajado con la Unet. “Estamos posicionándonos estratégicamente en el tema de la producción Están las investigaciones.Estamos muy cerca de lograrlo”.

Además, el creador de Cerveza Toch cree con firmeza que mientras más competencia exista, la decisión final estará en qué experiencia ofrece cada casa cervecera a los consumidores.

El Tarro: un festival de cerveza en Táchira

Tienen su propio festival llamado El Tarro, meramente cargado de la cultura tachirense. Vamos a hacer un festival que se propio de nosotros. La meta de Jorge es que El tarro se convierte en un festival internacional tan famoso como el Oktoberfest.

J.E: “A pesar de las circunstancias nos hemos mantenido, hemos avanzado. Quizá no hemos avanzado en lo que esperábamos, pero a pesar de la realidad, hemos vencidos. Tenemos más variedad, la gente nos conoce más y hemos llegado a más puntos de venta”.

Cerveza Toch se distribuye en San Cristóbal. La puedes probar en Cielito Tinto, Valle Café, Sargento Pimienta, próximamente en el Lidotel y en la posada Pie de Monte, pero siguen creciendo semanalmente.

Menciona 3 lecciones aprendidas de emprender

J.E: Perseverencia, Objetivos y estudio. Esto me ha dado más para estudiar que toda la carrera junta y ha tocado rudo pero los objetivos si uno se centra en ellos, no sólo en una meta económica,si uno tiene un objetivo todo se da en pro de eso.

Jorge Luis Escalante continúa fiel al sueño que nació hace más de una década, creciendo y aprendiendo. Cree en el emprendimiento como forma de protestar contra un régimen que quiere controlar todo.

¡Este tachirense es puro #IngenioVenezolano!

Autor: Katiusa Casanova

También te interesará:Tochadas: “Somos como un cable a tierra entre las personas que están afuera”