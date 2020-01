Alexander Ramírez del Team Gocho: “Decidan hacer sus sueños en este momento”

Alexander Ramírez mejor conocido como Alexander 7, es un venezolano que desde Chile crea contenido con la capacidad de unir el sentir de la diáspora en los diferentes rincones del mundo. Alexander es un tachirense soñador comprometido con el trabajo constante, su experiencia de migración le permitió entender realidades que ahora comparte en su comunidad #TeamGocho.

La historia inicia un vídeo sobre los valores del Táchirense, la recepción fue viral a través de sus redes sociales. Alexander Ramírez pudo ver un gran espacio para comunicar sus vivencias y la de muchos otros andinos en el mundo. Su más reciente vídeo navideño fue un éxito total, nuevamente se viralizó. Tan solo en su cuenta personal alcanzó 34,078 reproducciones, pero fue transmitido a través de los principales portales de noticias web del Táchira.

En Noticias.com.ve conversamos con Alexander (A) creador del Team Gocho, un venezolano que con el esfuerzo de su trabajo en Chile se abre caminos, aferrándose con mano fuerte a sus sueños.

Tu vídeo de navidad superó las 33.000 reproducciones en Instagram, unicamente en tu canal, fue un éxito viral compartido en muchas más cuentas ¿Qué significa este logro para ti?

A: La verdad esto para mi es un sueño, me siento super feliz y agradecido con Dios por la oportunidad de poder hacer llegar este mensaje a tantas personas. Yo sabía que esto podía pasar pero no había caído en cuenta la magnitud de la viralización del vídeo.

“Tres años de trabajo arduo. Un día se vio reflejado todo esto, me siento muy feliz”.

Como tal, significa muchísimo para mi, años de trabajo. Tres años de trabajo arduo. Un día se vio reflejado todo esto, me siento muy feliz. Tomando en cuenta que tengo solo 32.600 seguidores en este momento y lo que quisimos fue hacer eso, conectar. Conectar sentimentalmente con algo que nos pasa a todos. Principalmente es algo que me pasa a mi. Es un vídeo que venía planeando desde enero.

2.¿Cómo nace Team Gocho? ¿Cuál fue ese primer impulso? ¿Por qué nace?

A: El Team Gocho nace por un vídeo que yo hice, el primer vídeo con el que yo pegué por así decirlo. Es un vídeo de ¿Por qué nos sentimos orgullosos de ser del Táchira? De allí empezó a nacer el #TeamGocho y de allí los gochos se empezaron a sentir identificados con mis vídeos. Team Gocho, así llamo a mi grupo de seguidores a las personas que siempre me apoyan y que más que seguidores son mi equipo son mi familia.

3.¿Qué proyectos estás desarrollando?

A:Estoy desarrollando actualmente dos proyectos: Mi podcast que está saliendo en todas las plataformas digitales y mis vídeos de Instagram que son los dos proyectos que estoy desarrollando en este momento. Un podcast que se llama Cosas de Chamos.

4.¿Qué ha sido lo que más has amado de todo este proceso? ¿Qué es lo que más agradeces?

A: Bueno mira lo que más he amado de hacer este proceso, es eso, es el proceso. Es todo lo que me ha llevado vivir, las personas que he conocido, los lugares a los que he viajado y las cosas que también he podido conocer. Lo que más agradezco es a Dios la fuerza de no rendirme cuando las cosas no se estaban dando como yo esperaba que se dieran, pero era el tiempo de él y no mi tiempo por así decirlo.

5.¿Cuál ha sido el papel de la migración en medio del crecimiento de tu proyecto?

A:El papel de la migración en todo el proyecto ha sido fundamental, de todo lo que yo he estado haciendo. Quizá si estuviera en Venezuela no habría pegado el vídeo, no se hubiese hecho viral, o los gochos no se hubiesen sentido identificados con mi contenido, hubiese estado en Venezuela y quizá no hubiese sentido lo mismo, no hubiese escrito lo mismo que plasmo en mis vídeos, que sí lo hice y lo sigo haciendo acá desde el extranjero.

5.Para tí, cuál es la característica que más identifica al venezolano?

A: La característica que creo que más identifica al venezolano es el compañerismo yo creo que siempre tenemos una solución para todo que siempre queremos compartir y pasarla bien, que somos unos seres muy felices.

6. ¿Qué ha sido lo más difícil en la migración, pero también en ese proceso de luchar por tu proyecto?

A: Para mi, personalmente lo más difícil ha sido despegarme de mi familia y comenzar en un lugar de cero donde no tenía ni idea de lo que iba a pasar ni cómo iba a pasar. No tenía idea de qué iba a pasar con mi vida en ese momento incluso lo más difícil de todo. La soledad y luchar por ese sentimiento de día a día ver a tu familia es eso y yo creo que eso impulsó mucho, yo soy una persona soñadora, yo creo que eso impulsó mucho a querer seguir con mi proyecto, a querer darle más fuerza a lo que estoy haciendo, porque yo sentía que yo estaba aquí con un propósito y ya se está arreglando todo. Y me siento muy feliz de eso.

7.¿Cuáles son tus próximos sueños por cumplir?

A:Mis próximos sueños por cumplir son estar en el Kid’s Choice Awards, también hacer featurings, grabar vídeos con diferente artistas. Uno de mis sueños es también poder darle a mi mamá y a mi familia muchas cosas que no les he podido dar, (que sea) gracias a los vídeos y gracias a lo que hago pues por así decirlo, con eso poder darles muchas cosas. Me gustaría recorrer el mundo haciendo lo que amo.

“Me gustaría recorrer el mundo haciendo lo que amo”.

8.¿Podrías mencionar 3 lecciones aprendidas durante este proceso de crecimiento con tu proyecto?

A: La primera es ser constante. La constancia es lo más difícil de lograr pero cuando lo logras es la clave del éxito principalmente. La segunda es: cuando te sientas derrotado siempre es bueno darte un espacio, darte un tiempo en el cual puedas pensar qué es lo que puedes hacer para volver a hacer lo que amas porque simplemente cuando un hace lo que ama, uno nunca se aleja por completo de eso, uno viene a este mundo a hacer eso, entonces darse un espacio nunca está mal. Es como un respiro para volver repotenciado.

Creo que mientras más duro te da la vida, mientras más cosas te da para rendirte de tu sueño que tu quieres lograr debes ser más fuerte, eso debe impulsarte a querer lograr más las cosas.

9.¿Podrías dejarnos un mensaje de Año nuevo para los venezolanos en el extranjero pero también a los que están en el país?

A: Tengan mucho éxito, que este año 2020 les traiga lo mejor del mundo. Les deseo lo máximo que cumplan todos sus sueños y que los sueños se cumplen hoy, no se cumplen mañana o pasado mañana. Decidan tomar decisiones y hacer sus sueños en este momento. Es el mejor mensaje que les puedo dejar. A los que están en Venezuela: Mucha fuerza y muchas ganas de salir adelante, que vamos a salir de eso y los que están en el extranjero: sigamos luchando que yo sé que tarde o temprano vamos a volver a Venezuela y Venezuela va a ser lo que fue hace mucho tiempo.

Será muchísimo mejor, así que en este año 2020 les deseo lo mejor del mundo, un año fructífero donde ustedes cumplan sus sueños y un año donde por encima de todo decidan ser felices y lo logren.

Alexander Ramírez es puro #IngenioVenezolano. Con el idioma de la sonrisa seguirá sellando su podcast Cosas de Chamos y los vídeos de Team Gocho que prometen seguir emocionando.

Autor: Katiusa Casanova