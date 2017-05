Yeferson Soteldo: “Es un sueño jugar un Mundial”

El volante ofensivo del Huachipato se recupera para estar a tono en el Mundial sub-20 con Venezuela

Con tres días en la concentración de la selección nacional sub-20 en territorio italiano, Yeferson Soteldo se siente contento de compartir junto al resto de los jugadores y el cuerpo técnico. El mediocampista realiza el proceso final de su recuperación, enfocado en el estreno en la Copa del Mundo FIFA República de Corea 2017.

“Es un sueño jugar un Mundial, contaba los días para que pasaran rápido, quería ya estar acá porque se vive un ambiente muy bueno y sabiendo que dentro de poco vamos a enfrentar a una selección europea. Eso lo sienten todos mis compañeros como yo”, argumentó Yeferson.

El dueño de la camiseta “10” del elenco criollo se asustó al momento de lesionarse – con su equipo, Huachipato de Chile, contra la Universidad de Concepción –. Sin embargo, los estudios médicos revelaron que el impacto no fue de gravedad y está trabajando fuertemente para llegar de la mejor forma posible a la cita mundialista.

“Yo estaba desesperado cuando me dieron la patada, porque pensé que me iba a quedar sin Mundial, pero Dios es grande y mi mamá y todos me decían que tuviera fe, que no iba a pasar nada y gracias a Dios no pasó nada. Al principio pensé lo peor”, confesó el futbolista.

“Poco a poco fui trabajando y ahora que llegué a acá, tengo que seguir con la tranquilidad trabajando para recuperarme completamente y no dejar la rodilla mal recuperada, porque después puede pasarme factura en el Mundial”, agregó.

Para Soteldo, es fundamental ejecutar una destacada presentación en suelo asiático, para así culminar un proceso de ensueño, en el que han trabajado durante casi dos años, siendo la selección sudamericana de la categoría con más tiempo de preparación.

“El Sudamericano fue muy difícil para nosotros, de verdad nos preparamos muy bien para afrontar ese torneo y gracias a Dios nos fue muy bien. Ahora acá tenemos que terminar de cerrar todo lo bueno que hicimos en ese Sudamericano, porque necesitamos darle una buena alegría al país”, expresó.

El volante ofensivo de la Vinotinto sub-20, también con experiencia en la selección absoluta, anhela disputar la Copa del Mundo hasta su instancia decisiva y lo confirmó. “Quiero llegar muy lejos, mi meta es llegar a la final, jugarla y con el favor de Dios, ganarla. Eso es lo que queremos y en lo personal aportar para para el equipo, porque sí le aporto al equipo y nos va muy bien, eso es lo más importante para mí”.

Yeferson alabó a Novarello, el lugar de concentración de la selección nacional en Italia, y agradeció todo el apoyo brindado por la Federación Venezolana de Fútbol en la preparación de cara al Mundial sub-20.

“Es un lugar muy hermoso, otro país, otra cultura, hermosísima, en el que se hace todo con tranquilidad. Somos privilegiados de estar acá”, aseveró.

Soteldo, junto al departamento médico de la Vinotinto, sigue realizando trabajos de recuperación por el esguince grado dos del ligamento colateral medial que sufrió en la rodilla izquierda y en los próximos días se estará integrando a los trabajos junto al resto de sus compañeros.

Fuente: Prensa Selección Vinotinto Sub-20

Autor: Fuerza Vinotinto