Yeferson Soteldo: “Por mí país me las voy a jugar todas”

El mediocampista asume con responsabilidad su rol protagónico dentro de la Vinotinto sub-20

Yeferson Soteldo es uno de los jugadores con mayor rodaje en Primera División de la selección nacional sub-20, y es uno de los cuatro efectivos de este combinado que entró en la lista de buena fe de la absoluta para la Copa América Centenario. Por eso se siente con mucha responsabilidad, y espera cumplir en los diferentes roles que le asignen en cada uno de los grupos.

“Es una motivación para mí vestir la camiseta de la (selección) mayor y de la sub-20, por mi país me las voy a jugar todas. Es todo un país que me está viendo, no una ciudad”, dijo el mediocampista, que todavía tiene fresco su primer llamado hace menos de un año. “Estaba ansioso por llegar rápido, y cuando lo hice lo disfruté al máximo, porque de verdad vestir la camiseta (de la Vinotinto) es lo mejor. Ya estamos en el módulo once, y eso me llena de satisfacción”, declaró.

Soteldo tuvo un gran torneo Adecuación, y aunque en este Apertura sus números no son similares, considera que ha continuado su evolución. “El torneo pasado tuve buena actuación, ahora también, porque aunque no esté jugando de la misma manera mi equipo está ganando, que es lo importante. Yo sé que en cualquier momento cuando el equipo me necesite ahí estaré y no me desespero, ni meto la cabeza abajo para esconderme. Solamente sigo jugando mi fútbol para que mi equipo siga ganando, estamos de primeros”, exclamó.

Y el portugueseño no piensa solo en la gran oportunidad que tiene en el terreno individual, también se ilusiona con el colectivo. “Es importante armar un gran grupo como el de acá, en el que cada día, en cada trabajo se ve la unión que hay”, destacó. “(Tuvimos una) muy bonita gira por Colombia, porque pudimos compartir todos como hermanos, y el ritmo futbolístico fue excelente. Perdimos un solo partido, los demás los empatamos y los ganamos. Estuvimos muy bien contra equipos de Primera y Segunda, y algunos sub-20”, añadió.

En ese viaje Yeferson portó la cinta de capitán en algunos compromisos, y el volante lo asumió con mucha madurez. “Es una responsabilidad muy grande, porque hay que intentar llevar al grupo por buen camino. Y así no lo sea, sé que tengo que empujar a este grupo, porque soy uno de los de más experiencia. No es necesario ser capitán para ser un buen líder. Y cuando me toque tenerla debo saber que tengo que hacer más que los demás, la responsabilidad para mí será doble”, opinó el jugador, que por estos días ha trabajado literalmente en casa.

“Me gustó que el profe puso el módulo acá en Acarigua, es importante que pongan módulos en todos los estados para que la gente sepa que estamos ahí con todos ellos”, cerró.

Mira con ilusión hacia arriba

Soteldo tiene fe en que con el comienzo de un nuevo ciclo en la selección mayor se enderezará el camino. “Lo más importante en cualquier equipo, en cualquier selección es tener un buen grupo, que todos vayan hacia el mismo lugar. Creo que el profe (Rafael Dudamel) puede armarlo, porque lo conozco, sé que es una persona a la que le gustan las cosas directas, y eso es importante para nosotros como jugadores. Así como es aquí (en la sub-20) también puede ser allá, y eso nos llevará al buen camino”, dijo el mediocampista, que siente que el seleccionador nacional lo ha ayudado a crecer.

“Es un profe excelente, que te dice lo que está bien y lo que está mal. Eso es muy importante para uno. Yo creo que es un técnico muy estricto, que le gusta lo correcto”, concluyó.

