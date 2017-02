Yaribeth Ulacio se une a Ysaura Viso en Austria

Ambas criollas jugarán en la segunda división de ese país, con el FFC Fairvesta Vorderland

La futbolista venezolana Yaribeth Ulacio es la nueva adquisición del club austriaco FFC Fairvesta Vorderland de la segunda división de ese país, quien hará pareja con la también nativa Ysaura Viso, que firmó en 2016 con el elenco europeo que vive una brillante temporada deportiva.

Ulacio llamó la atención de los veedores deportivos europeos luego de su vibrante performance con el equipo Estudiantes de Guárico, del cual fue su capitana y con el cual conquistó el subcampeonato de la recién celebrada Copa Libertadores femenina.

Viso, capitana de la selección nacional absoluta que dirige la directora técnica Milagro Infante, es una potente goleadora que suma 24 goles en 17 juegos en la temporada, con lo cual proyectó a su club al primer puesto de la liga y también ayudó a su clasificación a la Copa de Austria. También estuvo en la Copa Libertadores con permiso del Vorderland.

Ambas futbolistas fueron estelares en la etapa juvenil con la Vinotinto, pues integraron el equipo venezolano que disputó el Mundial Sub 17 Femenino de 2010, disputado en Trinidad y Tobago. “Me he adaptado bien en la liga y espero seguir dando el máximo en lo que viene”, indicó Viso.

Por su parte, Ulacio tiene aspiraciones de jugar y estudiar en Austria, según lo señaló el profesor Roiman Guzmán, quien les apoyó a las dos jugadoras en su etapa de desarrollo.

“Voy a jugar y prepararme en el idioma (alemán), así como tratar de estudiar, gracias a esta oportunidad que me brinda el Vorderland. Tenemos proyecciones de seguir en el fútbol europeo”, sostuvo Ulacio.

Las jugadoras venezolanas parten este viernes al país europeo, dando mayor proyección al fútbol femenino venezolano que, aparte de su conquista del campeonato sudamericano Sub 17 de 2016, y las participaciones en mundiales Sub 17 y Sub 20, ahora envía a jugadoras al exterior. Más de 20 jugadoras han sido firmadas para jugar este año en países como Colombia y Chile.

Fuente: Prensa FVF

Autor: Fuerza Vinotinto