Venezolano elegido para concursar en NYC Portfolio Review 2017

Quintero no sólo concursará en el NYC Portfolio Review 2017 que reúne a editores de medios del mundo sino que explicará la situación del Zika en Venezuela

Manaure Quintero, un fotoperiodista freelance venezolano fue elegido para concursar en el NYC Portfolio Review 2017, así como también ha recibido una invitación de la Universidad de Harvard y del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Quintero no sólo concursará en el certamen que reúne a editores de medios del mundo sino que tendrá la oportunidad de explicar la situación del Zika en Venezuela, además de mostrar a través de su trabajo visual, la crisis y violencia en el país.

Con su ojo fotográfico, Quintero ha registrado acontecimientos de la realidad venezolana como el sistema de salud público, la cotidiana búsqueda de alimentos en la basura, la sepultura luego de la masacre de Tumeremo y las protestas contra el gobierno oficialista.

Aunque fue invitado por dos grandes universidades del mundo y por el concurso del New York Times Lens Blog, Manaure Quintero no cuenta con los fondos necesarios para viajar a los Estados Unidos.

El fotoperiodista venezolano dispuso diferentes productos de su trabajo audiovisual para recompensar y reunir cierta cantidad del dinero requerido para viajar.

Manaure inició una campaña de crowdfounding a través de Indiegogo:

“Estos 3 eventos representan una gran oportunidad, no sólo a manera personal y profesional, si no que además, me permitirán dar a conocer los diferentes problemas que actualmente padecemos en nuestro país.

Desafortunadamente, y como consecuencia de la situación económica venezolana, no cuento con los recursos necesarios para poder asistir a estos eventos, es por ello que con el apoyo de todos ustedes, busco alcanzar esta meta”.

Autor: Katiusa Casanova