Venezolano crea métodos de enseñanza musical

Además de sus libros, Rafael se dedica a la enseñanza."Mi mayor logro es ver que esos niños puedan ser exitosos en lo que deseen hacer".

Profesor, músico, disciplinado, esposo, padre y ante todo agradecido. Rafael Ramírez es un caraqueño criado en el interior país quien desde sus 17 años se dedica a enseñar aquello que le ha apasionado toda la vida: la música.

Este venezolano residente en los Estados Unidos ha creado y publicado cinco métodos de enseñanza musical especialmente dirigidos a niños. Disponibles en la página web MusiceducationalTools.com, Amazon, Kindle, Barne &Noble y más.

Además de ser músico activo, Rafael se dedica a la enseñanza. A través de Music Educational Tools Ramírez ofrece clases grupales e individuales para el desarrollo técnico de instrumentos de cuerda como la viola, violín, mandolina y mandola.

Un método de enseñanza de Viola fue el proyecto de tesis doctoral de Rafael en Artes Musicales.

Ramírez posee un doctorado en artes musicales otorgado por la Universidad de Miami (UM por sus siglas en inglés), diplomado artístico de la misma institución, maestría en artes musicales otorgado por la Universidad internacional de la Florida ( FIU), Y licenciatura en artes musicales de la Universidad de la Florida ( UF).

““Todas las oportunidades que he tenido, Dios me las ha dado, lo que he logrado se lo debo a Él.”

Ahora, años después, Rafael es un músico activo y educador en los Estados Unidos.

¿Dónde arrancó el sueño?

Su formación musical se inició en la casa de la cultura Pedro Antonio Ríos Reyna de la ciudad de San Juan de Colón en el estado Táchira,luego se integró al movimiento de orquestas juveniles de Venezuela conocido como el sistema, siendo fundador del núcleo colón.

Posteriormente llegó a ser parte de la orquesta infantil del Táchira y la sinfónica Simón Bolívar Del Táchira.

El poder de la educación musical

Rafael es fiel creyente de la posibilidad de aprendizaje musical a cualquier edad. “Yo comencé con mi instrumento musical viola a los 20 años y parecía que ya era bastante avanzado en años para destacarme”.

“He tenido alumnos de dos años y medio y el mayor ha sido de 83 años”.

¿Qué es lo mejor de dar clase?

“La satisfacción de ver el éxito en los alumnos”.

“Muchos alumnos han recibido becas completas en instituciones donde es muy fuerte entrar. Cuando vivía en Miami preparé a muchos alumnos para escuelas de exigencia alta.

“Yo soy exigente en las clases pero me gusta echarles broma, motivarlos porque yo sé que si pueden”.

“He tenido alumnos que han llegado con el autoestima demasiado baja pero la dinámica de la clase los ha ayudado. Tengo el testimonio de padres que han dicho sobre la mejoría que han visto en sus hijos”.

“Mi mayor logro es ver que esos niños puedan ser exitosos en lo que deseen hacer”.

Pero la competitividad en el mundo musical puede ser arrolladora, es por eso que Rafael enseña a sus alumnos que ganar es maravilloso pero sí no lo hacen, de igual forma obtienen experiencia y eso es positivo.

Sobre Venezuela..

Desde hace 11 años Rafael Ramírez no visita Venezuela.

“No es facil , extraño todo”

“Extraño la gente el olor la familia, extraño las montañas de Táchira. Extraño esa venezuela que viví, no es facil , extraño todo”

Un mensaje final: ¿Qué se requiere para emprender?

“Constancia y perseverancia. Creer en que sí se puede hacer, y confiar en que si se esfuerzan, tendrán un resultado”.

“Hay que tener fe y confiar que Dios puede abrir puertas en medio de las dificultades. Hay que tener ética y respeto hacia tus colegas. Confiar que Dios va abrir las puertas y crear un producto honesto”.

“Todas las oportunidades que he tenido, Dios me las ha dado, lo que he logrado se lo debo a Él “

El pasado 27 de Enero, Rafael formó parte de la celebración de 261 cumpleaños de Wolfgang Amadeus Mozart con la Imperial Symphony Orchestra donde es violísta principal.

También te interesará:

Autor: Katiusa Casanova