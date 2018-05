Venezolana gana premio a la educación en Australia

Isabel Osuna Gatty recibió el Australian Trainning Award por la Excelencia en Práctica de Lenguaje, Alfabetización y Numeración luego de 15 años educando e innovando

Amor por la educación, así podrías definir una vida dedicada a la enseñanza y precisamente, eso es lo que puedes percibir al conversar con Isabel Osuna Gatty, una maestra venezolana que ha dejado huella en su país y ahora se encuentra sembrando futuro en una latitud un tanto remota de donde su corazón nació.

En noviembre de 2016 Isabel Osuna Gatty recibió el Australian Training Award por la Excelencia en Práctica de Lenguaje, Alfabetización y Numeración, pero ¿Dónde comenzó todo esto? Este galardón es una pequeña cosecha de una pasión de más de 40 años.

Para cambiar el mundo solo necesitas disposición

Una pequeña pizarra de tiza en el patio de su propia casa en El Trigal, Valencia fue el primer lugar donde Isa comenzó a dar clase. Estaba apenas en cuarto grado de primaria pero la sensibilidad por sus vecinos con Síndrome de Down quienes no estudiaban en una escuela, le hizo determinarse a enseñarles.

Pidió a su papá colores, plastilina y papel y así arrancó con las primeras clases.

“Ellos estaban disfrutando su creatividad y no sentían que estaban en la escuela, pues realmente, yo estaba en cuarto grado cuando empecé a hacer todo esto”

Un dato curioso es que años más tarde, Isa recibió un agradecimiento de la madre de una de las niñas a quien daba clase, quien se convirtió en atleta paraolímpica años más tarde, esta es solo una de tantas historias de gratitud.

“Quería aprender de todo”

“Estudié literatura inglesa y artes y dentro de eso, estudié periodismo, publicidad, mercado, linguística y bueno un montón de otras materias super interesantes porque lo que yo quería era aprender”, expresó la ganadora del premio australiano.

Al volver de cursar estudios en los Estados Unidos, Isa se forma en la Universidad Central de Venezuela con un curso para la enseñanza del inglés como segunda idioma, pero también estudió con el Sistema de Turismo Venezolano, además de cursar diseño gráfico, publicidad.

“Siempre me ha gustado el arte porque me gusta pintar y siempre me ha gustado escribir, esas son las dos cosas que siempre me ha gustado”

Se estableció como profesora de Inglés en El Junquito con un laboratorio de Idiomas al servicio de los vecinos del Sector mientras también educaba en empresas privadas pero en 2000 la situación del país respecto a la enseñanza de idiomas extranjeros la hizo pensar en emigrar.

Finalmente el amor la dirige hacia Australia al conocer a quien es su esposo y llega a Sydney en 2001, allí emprende un nuevo rumbo en una latitud lejana de estas tierras tropicales.

¿Cómo emprender en un país con una cultura tan diferente?

“A pesar de que yo hablo inglés perfectamente, Australia es un país que por su aislamiento mundial es un país muy cerrado, donde las personas se juzgan rápidamente. Aquí la gente sufre el síndrome de la Amapola Alta, el sindrome dice que si una Amapola es más alta que el resto hay que cortarla”

“La educación es lo más importante en la vida de una persona”

“Es una cuestión cultural, la cual ha sido mi mayor desafío, pero para mí, siempre he dicho que la educación es lo más importante en la vida de una persona, cuanto más te educas y cuanta más información tengas, más poder tienes”.

Sin expectativas laborales y dispuesta trabajar en cualquier cosa, en seis semanas Isa consigue un permiso para trabajar como profesora y con la ayuda de un psicólogo organizacional, quien curiosamente amaba a Venezuela, obtiene sus primeros empleos enseñando en centros comunitarios y centros de educativos con cursos cortos para adultos.

Allí continuó con una labor que ya venía haciendo en Venezuela con su comunidad.

Con 40 años comienza a trabajar con jóvenes, aprovechando su energía y vitalidad.

Isabel Osuna Gatty: “Mi corazón está en la enseñanza”

Recibir el Australian Training Award fue un gran orgullo para ella como mujer y emigrante.

“La acumulación de 15 años de trabajo, estableciendo programas” y recursos para luchar por la enseñanza del inglés en los australianos en un país donde el 46% no sabe leer y el 53% no sabe interpretar medidas”.

Los Australian Training Award son los máximos premios nacionales para el sector de la educación y la formación profesionales.

“Fue bonito recibir ese premio como culminación de una carrera de pasión de toda la vida”

Isabel Osuna Gatty desea ayudar a otros venezolanos en el mundo, prontamente lanzará un web como parte de este proyecto.

Para cerrar la entrevista a Noticias.com.ve Isa nos dio una serie de tips para ser venezolanos emprendedores desde Venezuela o cualquier lugar del mundo.

¿Qué le dirías a los jóvenes venezolanos?

-¡Siempre hay maneras de surgir y hay que buscarlas!

“Hay que leer y aprender todos los días (…) aprende todos los días nunca dejes de estudiar. Hay momentos en los que a veces piensas que no hay oportunidades. Siempre hay algo que hacer, siempre hay alguien que te puede ayudar Siempre hay algo que te llame la atención”

“Si tu sigues tu pasión tu puedes hacer lo que quieras, pero hay que seguir estudiando, hay que seguir aprendiendo(…) Tengo que seguir aprendiendo porque el mundo cambia”.

Por Katiusa Casanova