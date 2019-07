Venezolana diseña estructura para cámara espacial de la NASA

La venezolana Angélica Valencia creó un soporte para cámara GoPro en estaciones y naves espaciales de la NASA junto a un equipo de trabajo. Valencia estudia Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle.

El sueño de Angélica nació tímidamente en lo más profundo de su niñez en Venezuela pero se consolidó en Estados Unidos, encontrando la fuerza para tener una convicción a prueba de todo.

Con apenas 21 años esta caraqueña integra un proyecto que planea recabar fotografías durante los viajes espaciales. Angélica Valencia conversó en exclusiva para el equipo de Noticias.com.ve

¿Cómo comenzó esta venezolana a soñar con la NASA?

Angélica Valencia: Todo empezó realmente en el Museo de Los Niños en Caracas porque yo iba de paseo escolar, recuerdo que una de las cosas que hacíamos en el museo de los niños era la sección de la nasa y del espacio. Me acuerdo que te vestían de astronauta y todo, para mí, básicamente marcó mi vida.

Sin embargo, en Venezuela el estudio del campo espacial es prácticamente inexistente y sin metas reales, Angélica encontró el combustible para un sueño al llegar a los Estados Unidos.

Angélica Valencia: Me mudé a los Estados Unidos hace unos 11 años. Ellos aquí te hacen ver que cualquier meta que tengas la puedes conseguir y te dan casi que los recursos para conseguirlo. Mis profesoras lo hicieron sencillo, lo hicieron una meta posible, me enseñaron cuales son la clase de carreras que podías elegir para estar en la NASA.

Ya para 8vo grado yo sabía que quería ser ingeniero especial o algo similar. Cada vez que oía algo un proyecto similar me metía. Hubo muchos clubes de robótica e ingeniería. Realmente en todo lo que me llamaba la atención, trataba de participar. Si había algún tipo de competencia a mí me encanta todo tipo de competencia, ese estrés de estar en una competencia, querer salir bien me gusta mucho.

Su etapa actual: La Universidad Aeronáutica Embry-Riddle.

Angélica Valencia: Ya ahorita estando en la Universidad, yo sé que no soy una estudiante que va sacar puras A o puras buenas notas, entonces para yo sobresalir en comparación con mis otros necesitaba tener muchos proyectos interesantes, una carrera distinta de lo normal que solo serían mis buenas notas y yo

Siempre he sido una estudiante de B y c si acaso, entonces yo sabía que entrando a la universidad tenía que buscar cualquier tipo de oportunidades, que se me apareciera. La primera que se me presentó fue esta de la nasa yo súper fastidiosa agarré y le dije al profesor que me aceptara en el proyecto ya que necesitaban otro ingeniero más, entonces nada ahí, empezó mi camino

Fueron muchas horas de trabajo pero valió la pena.

¿Cuál ha sido el obstáculo más difícil de superar?

Angélica Valencia: Yo creo que lo más difícil cuando una persona tiene un sueño muy grande es que a las demás personas les encanta como poner sus inseguridades en ti , para mí una de las cosas más difíciles fue que por ser la Nasa la gente pensaba que la nasa era solo para Einsteins, alguien que tiene un súper poder y como me veían como una persona normal porque me conocían, porque estudiaron conmigo o inclusive mi familia no es algo que ellos me veían haciendo.

“Echarle pichón con todo y que me veían como una rara de vez en cuando”

El obstáculo más grande para mí fue: Primero, creérmelo yo misma, creer que yo podía hacer esto, yo me conozco, cualquier cosa uno se conoce y sabe de lo que está hecho entonces fue echarle pichón con todo y que me veían como una rara de vez en cuando.

Es difícil cuando uno persigue un sueño grande que nadie te tome en serio, entonces ese el obstáculo más grande que he tenido.

¿Qué es lo que más te inspira del proyecto?

Angélica Valencia: Es que yo siento que es una de las metas más grandes que yo me podía poner. Era una de las metas más difíciles llegar a la nasa . Para mí, hacer algo grande y algo difícil de verdad que me apasiona y me encanta.

Me encantan los problemas grandes y las cosas complicadas esa es una de las razones por las cuales me inspira mucho trabajar en lo que yo hago.

La otra es que yo sé que esto es por una buena causa, aunque mucha gente no lo vea de esa manera. Creo que estoy aportando mi granito de arena a la humanidad, porque al final del día nosotros como humanos no vamos a poder sobrevivir en este planeta por siempre.

“Creo que estoy aportando mi granito de arena a la humanidad”

Cada vez mandamos a las personas al espacio estamos aprendiendo miles de cosas súper importantes hasta para nuestra supervivencia aquí en la tierra, desde medicinas hasta pañales a cualquier tecnología. Uno aprende tanto del espacio y de estar en micro gravedad que es casi que tan crucial que por esa razón todavía se producen misiones al espacio no es solo llegar a la luna y ya se acabó.

Es porque todavía hay una gran ganancia que aporta todo el mundo, entonces, para mí es dar ese granito de ahora.

¿De qué va este proyecto con la NASA?

Angélica Valencia: Cada año la NASA plantea el proyecto Micro G Next, un programa en el que plantea problemas sin resolver para que estudiantes de las universidades puedan desarrollar el diseño para solventar estos problemas.

En el caso del proyecto que integra Angélica Valencia se trata de integrar una cámara GoPro a las naves espaciales de la NASA. ”Ahorita la NASA tiene cámaras de muy baja resolución entonces no tienen una forma efectiva de tomar videos de buena calidad no solo para montarlas en sus redes sino para más adelante, usarlas en video en vivo para ayudar a los astronautas. Necesitaban esta especie de montaje para la nave internacional espacial”.

Angélica Valencia: Es muchísimo más difícil de lo que parece, tienes que tomar en cuenta el tamaño el peso del diseño, tiene que ser un diseño que sea tan fácil de utilizar que cuando tienes que diseñar algo que es tan simple es difícil hacerlo.

Tenía que ser cómodo para usarlo con guantes espaciales que son súper grandes y súper incómodos y tienen muy poca sensibilidad. A los astronautas les cuesta un poco usar cosas que son pequeñas.

Angélica sigue preparándose en la lucha por sus sueños, a la espera de proyectos de ingeniería aeronáutica. Su próxima meta dentro de un año es Astronauta Civil.

Angélica Valencia: “Es una clase muy pequeña de astronauta dentro de la tierra a una altitud muy elevada, para estudiar las nubes. Unas nubes muy específicas que solo suceden en esa altitud. Nos van a entrenar para hacer eso, no quiere decir que voy a una misión sino que nos van a entrenar y voy a ver qué pasa con eso, se llama Cosum Academy.

¿Qué palabras les das a los venezolanos en el mundo y en tu país?

Angélica Valencia: Yo no tengo ningún súper poder, no tengo una inteligencia súper especial, tengo las mismas 24 horas del día que todo el mundo. Lo que es tu visión de ti mismo y lo que es tus ganas de hacer algo son lo único que vale en la vida y si estás dispuesto a hacer algo y es algo que te apasiona de verdad, te llena, entonces no hay nada que te pueda detener sino tú mismo porque lo demás es cuento y puro trabajo.

“Puede ser que sean muchas horas y sea frustrante pero no hay nada que te detenga si tu realmente lo quieres con convicción”.

Angélica es #IngenioVenezolano. Una vez fue la niña que soñó con ser astronauta en el Museo de Los Niños de Caracas y ahora seguirá abriéndose camino hasta llegar a lo más alto de sus sueños.

Autor: Katiusa Casanova

