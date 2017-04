Maiah Ocando conquista Youtube con su propia serie

La historias de forma surrealista se entretejen siempre dejando una importante reflexión acerca de la vida con un buen toque de comedia

Maiah Ocando, la youtuber venezolana cocreadora de “Visto Bueno” lo ha logrado de nuevo, esta vez desde latitudes un tanto más al norte con su propia serie One Girl, que alcanzó 143.494 visualizaciones durante el primer episodio.

En 2014, Ocando partió a los Estados Unidos para incursionar en la industria de la actuación, allí arrancó como conductora y productora de She Looks Like del canal hispano Mitú Network.

One Girl Show

Posteriormente “Dear Maiah” inspiraría One Girl junto a AT&T Hello Lab que le ganaría nominaciones como “Best Use Of Instagram” y “Best Mobile Campaign en los Shorty Awards.

El séptimo episodio “The Perfect Body” en el que Maiah intenta obtener un cuerpo de playa y acude a las diferentes tecnologías para lograrlo obtuvo 190.057 visualizaciones, el pico más alto de audiencia desde la llegada de la serie en Youtube.

Según Maiah Ocando One Girl es un proyecto en el que su personaje es protagonista, a través de inquietudes y recomendaciones de sus seguidores, este show se creó para responder a estas inquietudes de una forma bastante creativa y bajo un formato de Storytelling.

Su esposo, Gabrielle Torrelles dirige y escribe los guiones de One Girl Show.

Las historias de forma surrealista se entretejen siempre dejando una importante reflexión acerca de la vida, con un toque de comedia, un buen guión que posee un narrador como hilo conductor de la historia y mucha tecnología.

El último episodio de la primera temporada“If (You lost your best friend)” registró 149.615 visualizaciones y fue emitido el 19 de abril de 2017.

Autor: Katiusa Casanova