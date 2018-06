Una venezolana entre los 25 inmigrantes más destacados de Canadá

La venezolana Sophie Lavieri fue incluida el RBC Top 25 de inmigrantes canadienses en su décima edición por su trabajo en la comunidad de Vancouver, así como por su papel como directora del programa Science in Action (Ciencia en Acción). El programa de premios reconoce y celebra las historias inspiradoras de los inmigrantes que han hecho una contribución significativa a Canadá.

“Me di cuenta que aquí en Canadá existe una cultura que apoya la ayuda de los demás. Me decidí a usar esto para difundir mi amor por la ciencia a las próximas generaciones”, dice la científico.

Sophie Lavieri en el programa Science in Action

Science in Action (Ciencia en Acción) ha llegado a más de 100.000 niños. “Usted no puede imaginar cuán gratificante es cuando algunos de mis alumnos me dice que su interés por la ciencia fue provocado por uno de mis talleres que tomó siendo un niño” dice Lavieri, cuyos esfuerzos han ayudado a obtener más de 4 millones de dólares en financiamiento para la construcción de un centro de difusión de la ciencia y un observatorio en el campus.

Lavieri una apasionada de las ciencias químicas, quien, hacia el año 2000, emigró hacia Canadá junto a su esposo y sus hijos. Anteriormente, estuvo por tres años en la Universidad de Florida, en el laboratorio del Dr. John A. Zoltewicz. Posee un doctorado en Química Farmacéutica.

Un mente prodigiosa nacida en el llano venezolano

Sophie Lavieri (Lavieri es su apellido de casada), nacida en San Fernando de Apure como Sophie María Rodríguez Schnackenberg, realizó en Venezuela sus estudios de pregrado (Ingeniería Química en la Universidad Metropolitana y Farmacia en la Universidad Central de Venezuela (1989, UCV)) y posgrado (Maestría en Biología en Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), y Doctorado en Química de Medicamentos, Mención: Síntesis de Medicamentos, 2001, UCV) y también ejerció como profesora en la Facultad de Farmacia de la UCV.

Actualmente reside en Vancouver, en la Columbia Británica, y se desempeña como Senior Lecture en la Universidad Simon Fraser (SFU, por sus siglas en inglés) y también ejerce como directora del ya mencionado programa, Ciencia en Acción. La calidad de su enseñanza ha sido reconocida con otros premios: SFU Faculty of Science Excellence in Teaching Award (2004), SFU University Excellence in Teaching Award (2006), y YWCA Women of Distinction Award (2009) en Educación, Entrenamiento y Desarrollo (ver, por ejemplo, Using Formative Writing Assignments to Enhance Student Learning in a First Year Chemistry Class).

“Formar parte de una comunidad que se encarga de los demás y de su entorno, una comunidad que aprecia multiculturalismo y valores trabajo en equipo, una comunidad que ofrece seguridad y una gran calidad de vida es invaluable,” afirma.

Cuando no está en el laboratorio, se puede encontrar a la polifacética Lavieri cantando con Chem-Ensemble, un coro que realiza visitas a residencias de ancianos en la comunidad, asegura que sólo quiere “devolver algo de lo tanto que el país le ha dado mi familia”.