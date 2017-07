¡Experimentar con sus rellenos es siempre todo un desafío!

Los patacones son un regalo de la gastronomía venezolana, acompañados siempre van mejor…¡Experimentar con sus rellenos es siempre todo un desafio!

Pendiente con el Top 5 de los mejores rellenos de patacón

Ingredientes

2 plátanos verdes, use 1 plátano por persona si los va a servir como entrada o un plátano por cada dos personas si los va a servir como acompañante. Cada plátano rinde unos 5 patacones o tostones

Aceite para freír

Sal al gusto

Opcional – ajo machacado, aji molido u otros condimentos

Salsas para acompañar a los patacones:

Ají criollo o salsa picante de cilantro, ají de tomate de árbol, ají de maracuyá, salsa chimichurri, o alioli/mayonesa de cilantro.

Preparación

1.Pele los plátanos: la manera más fácil de pelar un plátano verde es hacerle un corte longitudinal en uno de los ángulos, el corte debe ser de la profundidad de la corteza, sin tocar el interior del plátano.

2.Luego use el cuchillo para levantar la piel y con los dedos quite la corteza. Mientras más verdes estén los plátanos, más difícil es pelarlos.

3.Corte el plátano en rodajas gruesas, puede hacer cortes rectos o cortes diagonales.

4.Caliente el aceite a fuego medio en una sartén – use suficiente aceite para que las rodajas de plátano este casi cubiertas – o una freidora, la temperatura debe ser de 350 F.

5.Fría los plátanos hasta que empiezan a ponerse amarillos, pero no deje que se doren.

6.Retire los plátanos y use una pataconera, o un mortero o el fondo un vaso, para aplastarlos con cuidado para que no se despedacen.

7.Espolvoree las rodajas de plátano con sal u otros condimentos – para darles sabor a ajo, frote el ajo crudo en las rebanadas. Guarde los patacones hasta que este listo para freírlos por segunda vez.

8.Vuelva a calentar el aceite a fuego alto, la temperatura debe ser de alrededor de 375 F, y fría los rodajas de plátano aplastado hasta que estén doradas, aproximadamente 1-2 minutos por cada lado.

9.Retire los patacones del aceite, póngalos sobre toallas de papel para absorber la grasa, y agregar más sal si es necesario.

¡Ahora que ya tienes los patacones, pendiente con estos cinco rellenos!

1.Queso de Mano

2.Chorizo

3.Carne mechada

4.Pollo y queso amarillo

5.Picadillo de Cebolla y pimentón

Autor: Katiusa Casanova