So Many Stars: un vistazo al nuevo universo de Viniloversus

La banda venezolana liderada por Rodrigo Gonsalves incursionará con "Days of Exile",el primer álbum en inglés de Viniloversus

El primer álbum en inglés de Viniloversus está a pocos días de su nacimiento.

So Many Stars, es el sencillo recién lanzado como parte de la antesala a Days Of Exile (Días de Exilio) la primera producción de la banda desde Miami ¡Definitivamente tienes que escucharlo!

La banda venezolana liderada por Rodrigo Gonsalves incursionará con “Days of Exile”. Este es el primer álbum en el idioma anglosajón, poco visto en intérpretes nacionales.

Ahora otro idioma pero con Venezuela como bandera, Viniloversus evoluciona su rock alternativo en la nueva producción que verá la luz el próximo 26 de mayo.

“So many, so many stars, can you believe it?”

So Many Stars con un sonido electrónico, ya está disponible en todas las plataformas de streaming musical a nivel mundial.

Después de lanzar “Disintegrate Me” en febrero de este año, So Many Stars es el segundo vistazo que tenemos al cuarto álbum de la banda venezolana.

Autor: Katiusa Casanova