So Many Stars: un vistazo a la nueva galaxia de Viniloversus

Viniloversus avanza su travesía por Days Of Exile con el lanzamiento de su último vídeo So Many Stars y sonidos de sintetizadores. Un tema que más allá de galaxias, paradojas y surrealismo habla de puntos que se encuentran. Este vídeo alcanzó las 14.400 reproducciones.

¿Cómo no aventurarse en este viaje visual y musical de la banda de rock venezolana?

Rodrigo Gonsalves, Adrián Salas, Juan Belisario, Alberto Duhau Orlando Martinez te llevan de la mano por los cambios de la banda.

“Más allá de representar un viaje interestelar, galáctico, lo que quisimos fue mostrar una metáfora que sirva para enseñar que, unidos, el futuro será más positivo”- Adrián Salas, bajista de Viniloversus expresó a El Universal.

La migración de la banda venezolana a los Estados Unidos significó un cambió no solo personal sino también una búsqueda de un lugar propio en un país ajeno, y en este sendero consiguió universalizarse al lanzar todo un álbum en inglés.

El vídeo fue dirigido por C99.

Sobre este tema, Viniloversus ha explicado que se trata de un mensaje de universalidad al diario venezolano-.

Es una canción que escribimos de una forma no convencional -nos sentamos todos juntos a trabajar en ella-, y a través de su lírica buscamos transmitir un sentido de universalidad. Como especie humana, debemos entender que al final del día estamos todos juntos, por lo que hay que hacer un gran esfuerzo para que todo salga bien.

“We are here, we are together of all the places we could be. We are here and we are free”

La banda de Rodrigo Gonsalves presentó este tema como el cuarto de su nuevo disco a principios de este años, luego de lanzar Disintegrate Me, primer vídeo del álbum y que sigue la temática galáctica presente en este nuevo proyecto.

Autor: Katiusa Casanova