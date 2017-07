Selfiementary: el futuro del cine en manos de un venezolano

El cineasta zuliano Carlos Caridad ha salido a contar en primera persona lo acontecimientos que agitan la temperatura del país diariamente

¿Qué habría sido de la Revolución Francesa si los ciudadanos hubiesen tenido un teléfono para registrar los sucesos? Posiblemente las ópticas de la historia serían más amplias. Ahora, en el momento que vivimos es así, la inmediatez de las redes y dispositivos móviles permiten contar la historia en primera persona creando posibilidades.

Y este mundo de versiones y visiones no podía ser desaprovechado por una ingeniosa mente y un par de ojos que han registrado importantes visiones de la realidad del país. El director venezolano Carlos Caridad, ha visto en la cotidianidad el cumplimiento de una visión para el cine.

“Voy a seguir montando cosas no solamente de lo que está sucediendo en Venezuela, haciendo pequeños ensayos visuales voy a seguir en la cotidianidad”

Si a este sinfín de oportunidades con las redes sociales le sumamos acontecimientos históricos, tenemos un amplio cuadro en el que existen historias para contar, es por eso que en plenas protestas venezolanas Caridad ha salido a contar en primera persona los acontecimientos que agitan la temperatura del país diariamente.

Desde hace tres meses la calles de Venezuela se encuentran agitadas por las protestas, contabilizando 89 muertos (cifras Ministerio Público) y más de 1.500 heridos, un momento que inspiró al cineasta Carlos Caridad a iniciar un diario audiovisual.

El cineasta francés François Truffaut inspiró el nuevo proyecto del director venezolano Carlos Caridad. Se trata de Selfiementary, una serie de documentales, grabados en primera persona que se enfocan en la visión de Truffaut del cine como un arte cercano y cotidiano.

El futuro del cine se entreteje con las realidades, es así partiendo de lo cotidiano se construye

“Ya no necesito el lente, ya no necesito sonidista, ya no necesito todo el ejército para filmar cosas en la calle, todo el ejercito que exige el cine, es una cosa más inmediata más rápida lo que estoy haciendo…

¿Cómo surge Selfiementary?

C.C: Empecé a grabar desde enero del año pasado. Sin embargo, no había publicado nada, no me terminaba de convencer lo que estaba produciendo hasta que empezaron las protestas. Ahí me di cuenta que no podía seguir retrasando la salida del canal porque bueno, vivimos en un país donde hay una censura importante en los medios audiovisuales sobretodo en la televisión y bueno también los escritos…

“La idea también era ser testigos de este momento histórico”

C.C: Las imágenes que empecé a ver, que empezaron a aparecer en los medios digitales eran realmente imágenes de un acontecimiento histórico. y bueno, pensé, no puedo seguir deteniendo este proyecto y vamos sobre la marcha arreglando.

Pensando en la idea del cine como un diario personal con un público centrado en la red de amigos del espectador, así se creó Selfimentary.

“Vivimos en un país donde hay una censura importante en los medios audiovisuales sobre todo en la televisión”

¿Por qué Selfiementary?

El término según nos explicó Caridad, se refiere a una creativa idea, algo graciosa que surgió en un festival de cine en Maracaibo. Refiere a una idea un tanto diferente de producción, es algo así como documentar no sólo los hechos sino también contando las percepción del cineasta desde el mismo sitio.

Selfiementary: Selfie + Documental

“Yo no puedo competir con los medios digitales, los medios digitales se han desarrollado a un punto que yo jamás imaginé”

C.C: Me pareció un nombre perfecto para los tiempos que están corriendo donde no solamente es importante el medio y lo que están comunicando sino también quién lo comunica y más importante la vida personal o la personalidad de quien está comunicando lo que está sucediendo.

¿Cuáles son los planes para Selfiementary?

C.C: “Ahorita quiero seguir filmando independientemente de lo que pase”

A veces me tomo unas pausas para no solamente pensar el proyecto como tal que es lo que hace falta, para dónde se va a dirigir pero en líneas generales yo veo esto como un diario, uno como cineasta tarda mucho tiempo entre película y película.

Hacer cine de lo cotidiano, el futuro del séptimo arte

C.C: Ver lo que está pasando en el momento estar siempre con la mente abierta, es un mundo de infinitas posibilidades audiovisuales y cinematográficas que los cineastas no debemos desaprovechar y sobre todo los jóvenes, los jóvenes deberían olvidarse de que si voy a buscar financiamiento, osea no. Deben estar filmando y subiendo como en el facebook. Hay muchos jóvenes, muchos chamos filmando lo que está sucediendo.

“Un mundo de infinitas posibilidades audiovisuales y cinematográficas”

¿Hubo algún hecho que te animara a continuar grabando en medio de tan arriesgado ambiente de protestas?

C.C: Claro, ahí está lo de la tragedia de ayer… Asesinaron a un chamo y está visto desde el pleno punto de vista. Lo mismo que pasó el lunes, cuando dispararon y registraron desde muchos puntos de vista. No solamente es un documento históricamente importante sino además legalmente importante.

El hecho de que estoy siendo testigo de una historia, estoy siendo testigo y hay otra cosa muy determinante: estás muertes no pueden quedar impunes, estas muertes no pueden ser en vano, uno tiene el deber de ejercer su oficio ya básicamente por una cuestión de humanidad y de respeto a esas muertes.

“Tengo que seguir porque es este es mi deber y esto no puede quedar en vano”

En cada vídeo, el director de cine nacido en Maracaibo comparte cada elemento utilizado para la producción de cada capítulo audiovisual ¿Por qué lo hace?

C.C: Yo siempre he sido fanático de darle a conocer a la gente las herramientas para que hagan cosas, entonces para mi es importante decir mira lo estoy haciendo con esta cámara con este microfono, a veces uso este teléfono con esta aplicación y así tratando

…Tu divulgas las herramientas que estás usando le estás dando la oportunidad a cientos de personas que quizás quieren hacerlo y no saben que pueden hacerlo sabes, no saben qué herramientas usar. Eso es muy importante para mí.. no solamente el hecho cinematográfica sino todas las herramientas que puedes divulgar para que la gente se acerque a Él.

En 2014 el director venezolano Carlos Caridad presentó “Tres bellezas”, una producción cinematográfica que mezcla entre la ironía y el humor una crítica a la sociedad venezolana.

Autor: Katiusa Casanova