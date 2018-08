Salo lleva la Fuerza Vinotinto a las “urracas” del Newcastle

El delantero Salomón Rondón seguirá mostrando la Fuerza Vinotinto en la Premier League inglesa tras fichar por el Newcastle United, con lo que abandona el West Bromwich Albion con el que descendió de categoría la pasada temporada.

Rondón llega cedido al club que dirige el español Rafa Benítez para la próxima temporada 2018/19. Como parte del acuerdo Dwight Gayle se mueve en la dirección opuesta y seguirá en calidad de préstamo con el West Bromwich hasta que culmine ésta temporada.

“Me siento un privilegiado por poder jugar en uno de los clubes más grandes de la Premier League, con una afición y una historia reconocida por todo el mundo”, declara “Salo” mediante un comunicado difundido por la agencia de comunicación ‘6 Pointer’.

“Estoy muy agradecido por el interés tan fuerte que me mostraron Rafa Benítez y el club todo este tiempo para que jugara aquí, desde el principio estaba convencido que este era el equipo idóneo para seguir creciendo en mi carrera así que mi felicidad es enorme y ya estoy deseando darlo todo en la cancha con los colores del Newcastle”, prosiguió el venezolano.

El delantero criollo no tardó en agradecer y dedicar algunas palabras, en su cuenta oficial de Twitter, tanto al West Bromwich Albion como también a la hinchada que lo alentaron durante las últimas tres temporadas.

Junto con el mensaje de Rondón aparece un video con su presentación y algunas fotos de los momentos más icónicos de él vistiendo la camiseta del West Bromwich Albion.

Good morning! Yesterday evening, Newcastle United completed the loan signing of @salorondon23. He became the Magpies’ sixth arrival of the summer. #RonDONE pic.twitter.com/bgoTFLSWuo

— Newcastle United FC (@NUFC) 7 de agosto de 2018