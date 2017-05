Ronaldo Peña: “Tenemos que ir enfocados partido a partido”

El ariete portugueseño fue pieza clave en el primer triunfo de la selección nacional en suelo asiático

El primer gol de la Copa del Mundo FIFA República de Corea 2017 fue anotado por Ronaldo Peña, quien abrió el marcador en la histórica victoria de la Fuerza Vinotinto sub-20 contra Alemania, en el partido inaugural de la competición. El delantero se mostró feliz por abrir el camino hacia una gesta inolvidable en el Estadio de la Copa del Mundo de Daejeon.

“Tengo que darle las gracias a Dios por disputar un Mundial, porque era algo que siempre había soñado, antes había tenido la oportunidad, pero no había podido venir. Estoy acá, disfrutando minuto a minuto esta experiencia tan linda que sé que muchas personas quieren vivir en sus carreras y gracias a Dios ya puedo decir que soy afortunado, porque he venido a jugar un Mundial y hacer mi primer gol contra Alemania, eso para mí es muy satisfactorio por todas las cosas que he hecho en mi carrera”, argumentó el nacido en Acarigua.

Ronaldo explicó cómo se originó la anotación convertida en la fracción 51 del choque contra los europeos y que sintió al momento de disparar al arco.

“Es una jugada que hemos hecho en los entrenamientos, arrastrar la marca y cuando yo giro y veo que la pelota va hacia atrás, empiezo a correr y cuando veo que los centrales de Alemania los veo poco lentos y no pueden llegar, corro más rápido, lo anticipo y cuando me veo frente al arquero, ahí el corazón estaba empezando a latir también, porque ya me veía haciendo el gol. Luego sentí algo así como si se me hubiese parado el corazón, porque tenía varios partidos sin hacer gol con la selección y me quito un peso muy grande; estoy muy feliz y esto se lo dedico a mi familia y a mis compañeros, que siempre me han apoyado en todo momento junto al cuerpo técnico, que siempre ha estado ahí alentándome”, comentó Peña.

Para el artillero de la selección nacional, es importante la comunicación que ha tenido con el plantel al momento de afrontar los retos trazados.

“Yo nunca me he creído más que nadie, siempre he sido feliz, alegre y siempre he contagiado a todos de que uno tiene que ser feliz haciendo lo que a uno le gusta y yo me siento un líder positivo, porque siempre he hablado con todos y les he dicho que tenemos que mejorar, que tenemos que hacer grandes cosas tanto en esta selección sub-20 como aspirar a la selección absoluta, que es nuestro objetivo, nuestro sueño, y siempre les he dicho que nos tenemos que ver enfocados alzando copas tanto en los clubes como en la selección”, manifestó.

Peña admite lo complejo que será cada uno de los compromisos en suelo coreano y festeja el haber vencido a un cuadro como el alemán.

“No nos podemos confiar, porque sabemos que estamos en un Mundial y todos los equipos son buenos. Uno no se puede relajar, porque cualquier equipo te puede hacer gol en cualquier jugada y yo pienso que tenemos que ir partido a partido enfocados, con mucha humildad; tenemos que estar a la altura de un jugador de selección, siempre estar enfocado, saber que los oídos no te pueden consumir y sí le ganamos a una selección como Alemania, que en su absoluta es muy respetada y a nivel de categorías menores también, tenemos que ser humildes, sabiendo que pudimos ganarle, que podemos ganarle a cualquier selección e ir con la mente fresca y enfocada para el próximo partido”, confesó.

El propietario de la camiseta “9” de Fuerza Vinotinto anhela llegar hasta las instancias finales y reveló cuales son las claves para conseguir la meta. “Estamos enfocados en eso, ya nos estamos visualizando en lograr ese objetivo, que para nosotros es importante. Ahora viene un partido difícil, queremos jugar siete partidos, vamos por nuestro segundo partido y tenemos que estar bien enfocados, claros y saber que no va a ser fácil”, aseveró.

Ronaldo Peña piensa en Venezuela y aspira regalarle un momento de ensueño. “Nosotros somos la esperanza de un país muy lindo del cual somos y tanto en lo personal como en lo grupal, queremos darle una alegría a nuestro país tan bello y es un momento oportuno para nosotros y tenemos que saber aprovechar esta oportunidad para llenar de alegría a todo un país”, concluyó.

Fuente: Prensa Selección Vinotinto Sub-20

Autor: Fuerza Vinotinto