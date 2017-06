RetroMercado se solidariza con Primeros auxilios USM en La Quinta Bar

Este próximo domingo 2 de Julio

El RetroMercado, vuelve a apoderase de La Quinta Live Musica Bar; en esta oportunidad, el evento que reúne a diseñadores, orfebres, artesanos, reposteros, revalorizadores de artículos usados y música en VIVO; unen sus esfuerzos para convocar a todos los asistentes a este encuentro especial a beneficio de Primeros Auxilios ESTUDIANTES USM. Desde las 12:00 m hasta las 8:00 pm; el RetroMercado abre sus puertas a un domingo ESPECIAL en La Quinta.

La próxima edición del RetroMercado contará con stands de diversos estilos y gustos.

Los visitantes como es costumbre, podrán disfrutar de un domingo familiar en un lugar seguro y abierto a todo público, donde el objetivo es una vez más, reunir a diversos talentos artistas de nuestra ciudad con un público dispuesto a descubrir y consumir artículos llenos de novedad.

Este próximo domingo también tendremos la participación de músicos, que compartirán con nosotros parte de su repertorio musical en VIVO.

Recuerda, el próximo domingo 2 de Julio tenemos un objetivo, contribuir con Primeros Auxilio USM en nuestroRetroMercado y no olvides llevar ropa usada que ya no uses para ser utilizada por alguien necesitado.

El RetoMercado en La Quinta Bar, está abierto a todo público, los menores de edad pueden asistir acompañados de sus padres y representantes.

La Cita es este próximo domingo 2 de JULIO

En La Quinta Bar

ENTRADA LIBRE

Dirección de La Quinta Bar: Calle Mucuchíes, Ente Calle Madrid y Av. Río de Janeiro, Qta. 46, PA, Las Mercedes, Caracas

Autor: Katiusa Casanova