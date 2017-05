Rafael Dudamel: “Tengo mucha expectativa por el primer partido”

El timonel de la selección nacional sub-20 aspira iniciar el Mundial con un resultado beneficioso

Todo está listo para el gran día. La selección nacional sub-20, después de una ardua preparación de 21 meses de preparación, vivirá un momento de ensueño este sábado, cuando se estrene en la Copa del Mundo FIFA República de Corea 2017, enfrentando a su similar de Alemania a las 02:00 p.m. hora local (01:00 a.m. hora venezolana), en el Estadio de la Copa del Mundo de Daejeon, que será el primer careo de la competición. El seleccionador nacional Rafael Dudamel, quien dirigirá su segundo Mundial FIFA y primero en la categoría, se mostró contento por la oportunidad que se le presentará en pocas horas.

“Las sensaciones que uno tiene como técnico siempre son las que el comportamiento y el accionar de nuestros jugadores nos producen y las mías son muy buenas. Tengo mucha expectativa por el primer partido, por supuesto con la adrenalina y la emoción de imaginar ese momento cuando estén los muchachos saltando a la cancha, cuando podamos estar disfrutando de ese momento tan emotivo al escuchar sonar nuestro himno nacional por tercera vez en un Mundial de fútbol masculino”, comentó Rafael.

Para el estratega de la Fuerza Vinotinto, sus dirigidos llegan en excelentes condiciones en todos los sentidos. “Va a ser muy emocionante y mi expectativa parte de las buenas actitudes, del buen comportamiento, de las buenas respuestas que los jugadores han tenido en los días previos al primer encuentro. Sabemos de la condición del rival, pero nos hemos enfocado en fortalecer mucho nuestro trabajo, en darle mucha confianza y que lleguen con esa convicción que se necesita para jugar un Mundial”, argumentó.

El oriundo del estado Yaracuy es consciente de la importancia de arrancar la competencia con buen pie y lo confirma.

“La fase de grupos apenas son tres partidos y el primer encuentro siempre te marca mucho el resto del camino con la alegría o confianza de ganar o empatar, o con la tristeza que puede producir una derrota; esas siguientes horas y días, que son tan pocos, 72 horas para el siguiente compromiso, y después de tener tantas expectativas, te pueden golpear y te pueden poner en jaque, que el futbolista en estas edades le cuesta mucho reponerse. Los que nos tiene tranquilos es la confianza y la fortaleza mental de la selección, de nuestro equipo nacional, lo vivido en el Sudamericano, cómo saben soportar la presión de la exigencia de los torneos cortos, pero somos muy conscientes que partido a partido tenemos que jugarlo y vivirlo con mucha intensidad”, expresó Rafael Dudamel.

El estratega alabó la buena vibra del plantel que comanda y está orgulloso de cada uno de sus jugadores, de los que espera el mejor rendimiento posible en la Copa del Mundo.

“Viven y disfrutan todas las concentraciones con mucha alegría, la pasan bien, comparten en amistad, con una armonía increíble, admirable, como siempre lo resalto. Hay muchísimo respeto entre ellos, no toman en cuenta sus vidas en sus clubes, olvidan la competitividad que traen del torneo local y respetan mucho lo que es la selección nacional y además logran esa cordialidad, buena convivencia en los hoteles, independientemente del país, lo tan cercano o lejano que estén de sus hogares. Eso se ve reflejado al momento de trabajar, cada hora de trabajo, cada sesión de entrenamiento se puede respirar esa alegría, ese disfrute con que ellos viven sus carreras y su vida dentro de la selección nacional”, aseguró Rafael.

El director técnico de la selección sub-20 dio a conocer que les ha indicado a todos los integrantes de la plantilla, en el que espera un óptimo rendimiento en el plano grupal.

“Mi mensaje para ellos ha sido muy claro, lo he conversado directamente con cada uno del grupo; nosotros tenemos una selección que clasificó dentro de 10 selecciones sudamericanas y en el tercer lugar, de cuatro cupos el tercero fue para nosotros, derrotando al campeón y al subcampeón, nuestra clasificación de manera contundente, convincente y la incorporación de (Adalberto) Peñaranda y el buen momento de (Yeferson) Soteldo y Yangel (Herrera) en el exterior me ha llevado a darles el mensaje de que no se sientan salvadores, ellos no tienen por qué sentir que tiene que partir de sus pies o de su accionar, que siempre es importante, la salvación de la selección”, manifestó.

“Son piezas importantes dentro del colectivo, pero sumándose en lo colectivo, después uno futbolísticamente sabe que en determinados momentos y lugares de la cancha son diferentes, pero nos hemos esforzado muchísimo a lo largo de nuestro trabajo por darle la prioridad a la fortaleza colectiva. Lo que busco en ellos es liberarles de esa presión, de ese exceso de responsabilidad para que además trabajen el día a día con la sencillez, con la humildad que les caracteriza y allí ellos han podido desprenderse de ese peso adicional que no tienen por qué tenerlo, que lo tienen que asumir con naturalidad a la hora de jugar, porque ya naturalmente son diferentes y que el resto de sus compañeros le van a complementar muy bien”, agregó Rafael.

Dudamel anhela que sus comandados muestren sus fortalezas que sean fundamentales para conseguir el gran objetivo trazado en el combinado nacional, y así otorgarle una gran alegría y mensaje a toda la nación.

“Tenemos una gran columna vertebral que nos da mucho equilibrio, desde nuestro arquero hasta nuestros atacantes y luego el rendimiento y el trabajo del resto de la selección es óptimo, es ideal y nos hace una selección muy competitiva”, concluyó.

Fuente: Prensa Selección Vinotinto Sub-20

Autor: Fuerza Vinotinto