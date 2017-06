Rafael Dudamel: “Estamos a un paso de escribir una nueva historia en el Mundial”

El estratega de la Fuerza Vinotinto habló sobre los factores que serán determinantes para conquistar el boleto a las semifinales del certamen

La selección nacional sub-20 trabajó los últimos cuatros días y quedó completamente lista para enfrentar un encuentro de altísima exigencia en la Copa del Mundo FIFA República de Corea 2017, cuando se mida ante Estados Unidos este domingo a las 03:00 p.m. hora local (02:00 a.m. hora venezolana) en el Estadio de la Copa del Mundo de Jeonju, por los cuartos de final de la competición. El conjunto criollo buscará derrotar al elenco norteamericano, hacer historia y seguir alargando el extraordinario momento en suelo asiático.

Rafael Dudamel, director técnico de la Fuerza Vinotinto, aplaude la actitud de sus dirigidos y anhela que la demuestren en el compromiso dominical. “Nosotros vamos de la mano del ímpetu de nuestros jugadores, nosotros les contagiamos, les llenamos de gran energía y ellos cada día más firmes en sus sueños, con sus ilusiones, porque cuando saltan a la cancha, a un entrenamiento, a un calentamiento, para disputar un partido, es cuando sacan ese carácter competitivo que te dejan saber que tan fuertes están”, acotó.

El oponente de turno se ha caracterizado en la competición por su fortaleza física y el seleccionador nacional admite que el grupo deberá ser inteligente desde el inicio.

“Hoy vamos a enfrentar a un durísimo rival, que como siempre nos presenta características muy distintas a los rivales que hemos enfrentado, pero yo siento que este partido es donde nuestros futbolistas deben dejar salir ese carácter y esa experiencia adquirida a lo largo de dos años, todos los minutos trabajados de cada módulo, de cada partido. Hoy estamos a un paso de escribir una nueva historia, estar entre los cuatro mejores del mundo y estar a las puertas de una final, así que esa tradición futbolera en la que vive nuestro jugador día a día dentro del fútbol venezolano, los minutos en primera división y toda la experiencia adquirida es momento de plasmarla en la cancha”, aseveró.

Venezuela afrontó el choque de los octavos de final con 48 horas de anticipación que los estadounidenses, no obstante, para Dudamel en este careo tendrá mucha valía la parte mental de los jugadores criollos.

“Nosotros jugamos un partido súper exigente contra Japón, en donde debimos ser muy aplicados y físicamente produjo un gran desgaste, lo sabíamos así y hemos tenido dos días más de descanso que el rival, que enfrentó a una selección que superó holgadamente y que por ahí no tuvo la misma exigencia, el mismo desgaste que nosotros, pero más allá de todo eso, ahorita lo fundamental y lo que marca la diferencia en esta historia no son los dos días de diferencia de descanso, sino la concentración del rival, la ambición de cada uno de nosotros, del carácter con que entremos a la cancha a imponer nuestro juego, a hacernos sentir competitivos, porque va a ser un partido muy físico”, confesó.

Seis futbolistas de la selección sub-20 se encuentran apercibidos, sin embargo, el nacido en el estado Yaracuy le resta importancia a este punto. “Es que no se quieren perder nada, quieren estar en todos los momentos y no se regulan, pero profesionalmente saben cómo manejarse con las tarjetas, saben cómo manejarse en el día a día para llegar bien preparados. Ellos me han demostrado tener una capacidad, una inteligencia para manejar en diferentes escenarios que en lo menos que estoy pendiente es en sí amonestan a uno o amonestan al otro, porque ya ellos saben cómo ir llevando cada situación”, comentó.

El timonel de la escuadra nacional desea que sus comandados muestren un juego similar al de los últimos cotejos, en el que dejaron la vida en el rectángulo de juego y sufrieron para sortear la exigencia que los llevó a conseguir los boletos para las siguientes etapas del Mundial.

“Espero de nuestra selección que se mantengan en el nivel futbolístico que han mostrado para llegar a esta instancia, lo hecho contra México y lo hecho contra Japón, sin minimizar lo de Vanuatu y Alemania, pero estos dos últimos rivales, realmente nos llevaron a un punto y nivel de calidad máximo, porque eran rivales de muchas virtudes y nosotros respondimos muy bien”, argumentó.

“Hemos sido capaces de controlar los partidos con y sin la pelota. En nuestro argot futbolístico al que no tiene la pelota y el rival la controla, lo están sometiendo, le están dando un baile, pero muy pocas veces nos hacían daño, para el control del balón que tuvo Japón, México en algún momento, nuestra defensa no pasaba problemas y no solamente con la pelota se disfruta en el partido, hay momentos que se toca por condición, por característica del rival, replegarse un poco para pasar la línea de la pelota y de allí realizar movimientos tácticos adecuados para llenar los espacios, para estar siempre bien distribuidos y nuestros jugadores lo saben hacer muy bien, entonces cuando el rival tiene la posesión, nosotros estar siempre bien ubicados, eso espero, que mantengamos nuestros niveles de concentración muy altos”, prosiguió.

Entre sábado y domingo, Venezuela disfrutará de tres enfrentamientos en los que el color de la Fuerza Vinotinto y sus integrantes serán protagonistas. Rafael Dudamel destaca la importancia en la historia de cada uno de los desafíos y sueña con un masivo apoyo por parte de cada uno de sus coterráneos.

“Es el fin de semana soñado de todos los venezolanos futbolísticamente hablando, porque vamos a poder disfrutar de Tomás Rincón jugando la final de la UEFA Champions League, vamos a poder ver a nuestra Fuerza Vinotinto sub-20 jugando cuartos de final y a nuestra selección absoluta enfrentando también a Estados Unidos preparándose para Colombia y Argentina. Más allá de ser futboleros y sentarse frente a la televisión y disfrutar de esta pasión, es ver a tu selección y tus jugadores por el mundo jugando la alta competencia y con estos partidos no solamente los vamos a ganar nosotros dentro de la cancha, es hora de que todos los venezolanos, una vez más, nos coloquemos nuestra camiseta Vinotinto y con sus oraciones, con su gran energía positiva, con esa buena vibra que nos envían siempre, jueguen ese partido en sus casas y sintamos la mayor presencia de ustedes apoyándonos”, concluyó.

Fuente: Prensa Selección Vinotinto Sub-20

Autor: Fuerza Vinotinto