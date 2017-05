Rafael Dudamel: “Confío plenamente en mis jugadores”

El seleccionador nacional sub-20 analizó la fase final de preparación de Venezuela, que dirá presente la Copa del Mundo de la categoría

La selección nacional sub-20 finalizó su estadía en Italia y el sábado se trasladó a la República de Corea para instalarse en la nación que albergará la Copa del Mundo FIFA 2017. El conjunto dirigido por Rafael Dudamel tiene planeado arribar a territorio asiático en horas de la tarde del domingo, donde pulirá los detalles finales de su presentación en la competición mundialista.

El director técnico de la Fuerza Vinotinto destacó lo mostrado por la plantilla en los careos de preparación, que sirvieron para aterrizar en el Mundial con un óptimo nivel.

“Siempre los partidos previos a la competencia oficial son importantísimos por muchísimas razones y fundamental es recuperar el trabajo de equipo, el trabajo colectivo, esa hegemonía que caracteriza el trabajo dentro de nuestra selección, ese entendimiento y finura en el engranaje de nuestro juego, porque no todos nuestros futbolistas después del Sudamericano vieron minutos en el torneo local, por lo que era importantísimo sumar la mayor cantidad de tiempo juntos y de minutos jugados”, indicó Dudamel.

“Por otra razón muy importante, los partidos amistosos para nosotros han servido para potenciar jugadores, como el caso de (Samuel) Sosa, que venía teniendo muy buenos minutos en su club, Deportivo Táchira, pero no estuvo con nosotros en el Sudamericano y reencontrarse con sus compañeros en otro nivel y ritmo, ha sido muy positivo. También el espacio que han aprovechado jugadores como (Christian) Makoun y (Jan) Hurtado, ante la ausencia de (Adalberto) Peñaranda y (Yeferson) Soteldo, han podido nivelar ese ritmo, porque la sub-17 es muy diferente a la sub-20, pero rápidamente se han podido desprender de la tensión, de esos días que con normalidad y naturalidad, necesitan para adaptarse y hoy por hoy lo hacen con mucha espontaneidad”, añadió el seleccionador nacional.

El estratega posee total confianza en sus dirigidos y lo admite. “Confío plenamente en mis jugadores, en la selección que hemos conformado para disputar el Mundial; los que no estuvieron en el Sudamericano y ahora están para disputar el Mundial de Corea del Sur nos han hecho un mejor equipo”, resaltó.

Para el oriundo del estado Yaracuy, la labor mostrada por la selección sub-20 hasta los momentos ha sido de calidad y espera el mejor desempeño posible de cada uno de los efectivos en cada choque de la Copa del Mundo.

“El equipo está muy bien, ha madurado muchísimo, ha entendido que lo del Sudamericano, después de un gran esfuerzo en la preparación y en la competencia, fue muy bueno el nivel alcanzado y la clasificación de manera contundente, pero ha sido muy consciente también que para el Mundial el esfuerzo y la exigencia se triplica y han estado dispuestos, entregados a mejorar permanentemente, a entender cada día un nuevo mensaje, un nuevo trabajo de acuerdo a las características que van a tener Alemania, Vanuatu y México”, manifestó.

“Estoy feliz, satisfecho y agradecido con el rendimiento de los jugadores, con la entrega que van teniendo, la madurez individual y colectiva es algo admirable. La preparación, tanto en Honduras como en Europa, nos va acercando al mejor nivel posible para llegar en una gran dimensión al primer partido contra Alemania, sabiendo lo que nos jugamos contra este gran rival”, agregó Dudamel.

Vuelve a una Copa del Mundo

El timonel de la selección nacional, quien ya dirigió un Mundial hace cuatro años con la categoría sub-17 – Emiratos Árabes Unidos 2013 –, aprovechó de dar a conocer cómo se vive una competencia de tal envergadura, además de la fortaleza del grupo de jugadores que comanda desde hace 20 meses.

“Un Mundial produce muchas sensaciones, todas positivas, pero a nosotros lo que nos hace estar más feliz es que sentimos el momento tan importante que tenemos para trascender con esta gran generación de futbolistas venezolanos, de seguir compitiendo, de mostrarnos y de demostrarle al mundo futbolístico que podemos aspirar seriamente a grandes resultados, a grandes gestas; eso es lo que más me gusta de mi equipo, que día a día, dentro de la normalidad de su comportamiento, de jugadores sub-20, muestran una jerarquía y una categoría para jugar al futbol que los hace ser diferentes”, argumentó.

“Hace cuatro años lo vivimos de una manera muy emocional, hoy de una manera más inteligente, más racional, preparando mejor cada partido, atendiendo con mucha más profundidad al rival y potenciando mucho más lo que nosotros como selección venezolana, de acuerdo a nuestra característica y con nuestra identidad podemos alcanzar”, prosiguió el mandamás de la escuadra criolla.

En la selección nacional sub-20, el único pensamiento es en el primer careo en el Mundial, no obstante, no le pierden la pista a los otros dos rivales del grupo. “Pensar en Alemania, Vanuatu, México, es también ir encontrando desde ya, con anticipación, lo mejor para cada partido y seguramente Alemania marcará lo que será Vanuatu y sucesivamente lo que pueda lo que pueda ser México”, aseveró.

Asimismo, Dudamel habló sobre el estado médico actualizado de dos de los futbolistas se incorporaron a la concentración el pasado fin de semana y están en la fase final de su recuperación. “Ya (Adalberto) Peñaranda está trabajando con total normalidad en el grupo, haciendo trabajos específicos post-entrenamiento para llegar bien oxigenado y lo mejor posible al Mundial; con Yeferson (Soteldo) vamos muy bien, hoy no está 100%, trae más ritmo de competencia que Peñaranda, pero tardará unos días más en recuperarse que Adalberto”, aseguró.

“Vamos de acuerdo a toda la atención médica que van teniendo, vamos expectantes en que puedan llegar ambos al primer partido disponibles y luego nosotros escogeremos a los 11 que estén en plenitud de condiciones para hacer un partido de altísima exigencia como va a ser Alemania y también lo serán los siguientes dos rivales, pero es importante el primer juego. Estamos muy tranquilos, porque tanto como Sosa, Hurtado, (Ronaldo) Chacón, (Sergio) Córdova y Ronaldo Peña, a la hora que no esté Soteldo, estos llegan en un nivel espectacular”, continuó.

Preparación de altura

La Fuerza Vinotinto ha realizado una formidable preparación y Dudamel reveló en que se fijan en cada sitio elegido para trabajar. “Nosotros, minuciosamente, siempre escogemos los mejores escenarios para cada momento. Lo hemos hecho siempre en los módulos de trabajo que hacemos en el país, llámese Barquisimeto, Acarigua, Barinas, Mérida, San Cristóbal, Centro Nacional de Alto Rendimiento, antes del Sudamericano pensando en la altura: La Culata, Quito; y cuando tu clasificas a un Mundial, el estatus de nuestro fútbol indiscutiblemente aumenta como el de los jugadores”, confesó.

El seleccionador nacional está satisfecho con la etapa final de preparación, en la que concentraron entre Honduras e Italia, jugando cinco compromisos amistosos en total.

“Hoy estar en Italia, en el centro de entrenamiento Novarello, uno de los mejores de este país, jugando contra la Juventus, que es uno de los equipos de moda en el mundo, contra la Sampdoria, luego cerrar contra la selección italiana, y antes haber jugado contra Honduras, subcampeón de Centroamérica, nos da una preparación acorde a la altura de lo que representamos como selección, como mundialista sudamericano y en cuanto a calidad de equipos y jugadores, también la preparación va siendo a la altura de lo que buscamos, pretendemos y a donde queremos llegar. Nuestros jugadores van respondiendo a esas exigencias”, sentenció.

Rafael Dudamel alabó el nivel de plantel con el que cuenta y el apoyo que le ha brindado la FVF a cada una de las selecciones nacionales en la preparación rumbo a sus respectivos certámenes oficiales.

“Siento que sí soy un privilegiado al tener una selección de tanta calidad, valor humano y los que hoy están pudiendo disfrutar los jugadores a cuanto esta estructura, es porque se lo han ganado, lo han merecido y lo han demostrado en la cancha. Un valor agregado es el reconocimiento, la importancia y la identificación que la Federación Venezolana de Fútbol ha tenido con la selección nacional sub-20, que también lo ha hecho con la absoluta, con la sub-17, con la sub-15; no se ahorran esfuerzos dentro de nuestras posibilidades para darle la mayor y mejor preparación a nuestros futbolistas y no es que no estén dando gustos por darnos, es la manera correcta, como entendemos, que se debe trabajar en la selección y de ahí los resultados”, concluyó.

Fuente: Prensa Selección Vinotinto Sub-20

Autor: Fuerza Vinotinto