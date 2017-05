Peloteros venezolanos alzan sus voces por el país

Los criollos han dado sus opiniones en relación a la situación política y social de Venezuela

Los beisbolistas venezolanos que juegan en las Grandes Ligas han expresado su preocupación en torno a la cantidad de problemas que se están viviendo en el país que los vio nacer. Los peloteros han realizado distintas publicaciones en sus redes sociales, demostrando la desazón que les produce tener que ver desde lejos los acontecimientos que afectan directamente a cada persona que hace vida en el país.

El slugger Miguel Cabrera, quien está entre los mejores bateadores de la pelota rentada estadounidense, es uno de los que ha dado opiniones al respecto. En un video publicado por “La Vida Baseball”, el maracayero aseguró que “se está viviendo una situación complicada en Venezuela. Mandar mensajes no sirve de nada ahorita, porque se está peleando por comida, por una vida mejor, por medicinas, por todo. Quiero que alguien se pare y diga ‘ya basta’, porque hay gente muriendo en el país”, concluyó Cabrera.

Otro de los peloteros que se pronunció en torno a este tema fue Alcides Escobar, que también aparece en el mismo video. El campocorto comenta que “nadie sabe lo que puede pasar en el país. Ojalá que no sean cosas mayores. Ojalá que no hayan más muertes y que no haya más violencia. Eso es lo que quiere todo el mundo: que sea un país libre y que vuelva a prosperar”, afirmó.

El mánager de la selección nacional de Venezuela, Omar Vizquel, también se expresó a través de su cuenta en Instagram. El caraqueño denunció “la represión despiadada que tienen en contra del pueblo venezolano”. “Son nuestros mismos hermanos, todos estamos por una Venezuela unida y tiene que haber otra salida. No más represión”, pidió el 13 veces ganador del Guante de Oro en las mayores.

“No soy nadie para decirles lo que tienen que hacer, simplemente soy otro ciudadano más y me duele lo que está pasando. Queremos una Venezuela bonita, libre, en donde todos podamos compartir y vivir en paz”, es el deseo del actual coach de primera base de los Tigres de Detroit.

Muchos otros peloteros han tomado esta iniciativa y han hecho un llamado a las partes involucradas para que se resuelvan las cosas en la región, con la intención de aportar un grano de arena desde sus posiciones. Además, futbolistas como Tomás Rincón y Fernando Aristeguieta también se han hecho oír, con muestras de descontento en redes sociales.

