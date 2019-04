Él éxito de Roma, la primera película en streaming ganadora Óscar nos deja clara una sola cosa: Netflix destruirá los cines. La compañía que hasta ahora venía triunfando en la pantalla chica, llega para no sólo cambiar de las televisión sino para transformar la industria de Hollywood.

Netflix pasó de DVD por suscripción a dominar la industria de la televisión

Netflix nació en 1997 como una alternativa a Blockbuster, el plan era revolucionar la forma de rentar películas. La idea consistía en vender películas por suscripción. Las cintas se elegían en una plataforma online pero la entrega era en formato físico. Para 2009 Netflix vendía DVDs de películas, pero ya para 2015 cuando llevó al streaming sus series, documentales y películas alcanzando 60 millones de suscriptores en todo el mundo.

Las series de Netflix lograron conquistar el mercado de la pantalla chica, fue así como la empresa de Reed Hastings y Marc Randolph comenzó a apuntar con películas con suficiente calidad de llegar a lo más alto del cine: Los Premios Óscars.

En 2016 su producción The Square se convirtió en la primera nominada a un premio de la Academia, esto preparó el camino para un éxito como Roma con la dirección del aclamado Alfonso Cuarón.

Si revoluciónó la forma de ver televisión ¿Qué no hará Netflix con el cine?

Netflix destruirá los cines, tal como las compras por internet en plataformas como Amazon, Ebay o tiendas electrónicas han destronado a la compra física. Se trata de un fenómeno de nuestra década que no deja exenta a ninguna esfera, desde los alimentos que se pueden pedir de forma online hasta jugar online ¿Cómo no preferir hacer nuestra vida un poco más cómoda?

Quizá por esto Netflix destruirá los cines. Un servicio que apunta a la comodidad, no tienes que hacer largas filas por asistir a un estreno y puedes verlo a la hora que desees, además directores de la trayectoria de Alfonso Cuarón llevan la calidad del cine en streaming a un nivel que promete enamorar a los críticos más excepticos.

Para 2026 se estima que Netflix tenga 300 millones de suscriptores en el mundo representando una fortuna que parte de 15 dólares mensuales por usuario.

300 millones de espectadores que verán una película en su propia comodidad cuantas veces deseen. Lo mejor de la propuesta de Netflix es enganchar a usuarios que probablemente no verían ciertas películas en cine pero que se convierten en oportunidades cuando poseen el contenido disponible en streaming.

Roma además ser aclamada por la Academia en los Premios Oscars 2019, la película de Alfonso Cuarón se aproxima a las 3.6 millones de reproducciones en Netflix.

Netflix en su carrera por el reconocimiento

Con su primer documental original en 2015, Beasts of No Nation, Netflix comenzó a soñar con los premios más grandes del cine.

En 2017 Netflix obtuvo un Óscar por Mejor documental corto con The White Helmets. Pero la industria del cine mundial aún se resiste a reconocer el trabajo del servicio de streaming.

Para Cannes, Los Oscars, Golden Globes, SAG Awards y otros galardones del cine la proyección en salas tradicionales es indispensable.

¿Qué puede hacer Netflix para conquistar más a Hollywood?

Tras el éxito de Roma, Netflix planea comprar cines en Los Ángeles y en Nueva York para así promover la exhibición de sus películas en salas tradicionales. Los creadores de Netflix planean ofrecer a sus usuarios más opciones pero también para que sus cintas sean reconocidas por la academia.

En pocos años Netflix reunió a éxitos de la televisión como Friends pero también creó su propio contenido con series como House Of Cards, 13 reasons why, Riverdale, The Crown, You, The OA, Stranger Things entre otros.

El próximo blanco de Netflix apunta a los cines. Luego de probar la gloria de los Oscars con Roma, la empresa de streaming no se rendirá, por esto Netflix destruirá los cines.