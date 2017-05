Nahuel Ferraresi: “Todos hemos estado sólidos”

El defensa nacional es consciente de la importancia de sostener la valla inmaculada en las instancias definitorias del Mundial

En lo que va de la Copa del Mundo FIFA República de Corea 2017, la Fuerza Vinotinto sub-20 se ha caracterizado por su solvencia defensiva, siendo una de las tres selecciones que no recibió anotaciones en la fase de grupos. Una de las claves de este logro ha sido el desempeño del central Nahuel Ferraresi, quien se ha convertido en una muralla en la última línea de la escuadra dirigida técnicamente por Rafael Dudamel.

Para el nativo de San Cristóbal, es una satisfacción lo que han alcanzado hasta los momentos, pero es consciente que queda camino por delante. “Gracias a Dios, además de las tres victorias seguidas y el invicto, es una ventaja que no hemos recibido goles, todos hemos estado sólidos y es un mérito muy grande, pero hay que seguir trabajando para los octavos de final, que es lo que viene y seguir manteniendo el arco en cero”, indicó.

En el Sudamericano de Ecuador consumió pocos minutos, pero en la fase de preparación de cara a la cita mundialista destacó y se ganó la confianza del cuerpo técnico nacional para desempeñarse en la zaga. “Trabajo y sacrificio es la clave, uno siempre está a la disponibilidad del técnico y cuando le toque jugar, hay que hacer el mejor trabajo posible. Hoy me toca estar entre los once y a defender la bandera de Venezuela lo mejor posible, haciendo mi trabajo con mucha responsabilidad y humildad”, acotó el dueño de la camiseta “4”.

Ferraresi revela sus cualidades dentro del rectángulo de juego. “Me defino como un defensor que deja todo en la cancha, que da la vida en cada pelota y nunca doy una pelota por perdida, siempre con responsabilidad, sabiendo el trabajo que uno tiene que hacer y cada partido mejorar más”, manifestó.

El martes inician las instancias decisivas del Mundial y para el tachirense, al igual que sus compañeros, no existe otro propósito que triunfar. “Cada partido es una final aquí y si la ganas tienes que estar concentrado, porque si pierdes ya estás afuera. Hay que estar concentrado en cada momento, cada día, no perder la cabeza, saber que cada partido es una final y si ganas, sigues avanzando”, comentó.

La buena vibra que se respira en la plantilla Fuerza Vinotinto ha sido vital para el gran desempeño en la competición y el espigado defensor lo confirma. “Este grupo siempre está muy unido, siempre concentrado y eso es lo que nos ha dado todo esto hasta ahora”, aseveró.

El jugador del Deportivo Táchira alaba los consejos brindados por los integrantes del cuerpo técnico de la escuadra criolla. “Han influenciado bastante cosas, hablan tanto dentro como fuera de la cancha y los comportamientos que uno debe tener, la verdad es que me han servido mucho sus palabras y uno trata de aportar lo que ellos dicen en la cancha”, argumentó.

En cada uno de los compromisos en suelo coreano, Ferraresi ha sido observado en el estadio por su padre, Adolfo, para quien tiene palabras de agradecimiento. “Es una satisfacción muy grande, siempre que salgo a la cancha y verlo en la tribuna me da mucha alegría y me da más fuerzas para ir a cada pelota, para trabajar más, sabiendo que él está ahí. Esto no tiene palabras y no se vive todos los días, tenerlo cerca me da mucha alegría y satisfacción”, expresó.

Durante la Copa del Mundo, el zaguero ha hecho llave en la posición con Williams Velásquez, a quien alabó por el buen trabajo ejecutado durante los 270 minutos que han disputado. “Con Williams me la llevo muy bien, no hablamos mucho pero dentro de la cancha nos entendemos de gran forma. Con el favor de Dios ojalá todo siga así, él es un gran jugador, gran persona y ojalá que todo siga de esta manera”, aseguró.

Nahuel Ferraresi anhela llegar a la cúspide con la selección nacional y cree que van por buen camino para conseguirlo. “Si seguimos concentrado y trabajando de esta manera, con el favor de Dios, como todos soñamos, vamos a ser campeones del mundo”, cerró.

Fuente: Prensa Selección Vinotinto Sub-20

Autor: Fuerza Vinotinto