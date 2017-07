Muere Carolina Rey, la única mujer en el grupo Salserín

Carolina Rey fue parte de la primera generación de Salserín junto a Servando, Florentino, José Felix, Leonardo Restrepo y Erasmo 'Toñito' Huerta

La venezolana Carolina Rey, quien fue la única representación femenina en el popular grupo Salserín, falleció el pasado lunes 24 de julio por causa de un cáncer en la rodilla izquierda.

Carolina Rey fue parte de la primera generación de Salserín junto a Servando, Florentino, José Felix, Leonardo Restrepo y Erasmo ‘Toñito’ Huerta, siendo parte del grupo desde 1993 hasta 2001. Luego de la separación de ese primer grupo se mantuvo al margen de la música.

Desde los 12 años Rey instrumentó con agilidad y talento la trompeta, aunque el grupo no se reunió de nuevo sí se juntó en un escenario para un concierto en beneficio de la salud de Carolina.

Si creciste en los 90s en Venezuela seguro recuerdas el popular tema “De Sol a Sol” que se convirtió en un éxito e ícono de la década.

Aquí te dejamos un vídeo donde podrás ver a Salserín interpretando el tema durante su reencuentro y recordar a Carolina Rey

Sus compañeros de Salserín lloran su muerte

Tras saberse la muerte de Rey, varios de sus compañeros salserín expresaron sus condolencias a la familia de la icónica niña de la banda noventera.

Erasmo Huerta:

“No solo fuiste la única niña en la orquesta de niños más importante de la música latina, sino que como persona siempre diste lecciones de paciencia, buena onda, amor y un sin fin de cosas especiales que los que tuvimos la bendición de conocerte sabemos y sentimos…. lamento mucho tu partida, descansa que te lo mereces… Te vamos a echar mucho de menos, Carolina Rey”

No solo fuiste la única niña en la orquesta de niños más importante de la música latina, sino que como persona siempre diste lecciones de paciencia, buena onda, amor y un sin fin de cosas especiales que los que tuvimos la bendición de conocerte sabemos y sentimos…. lamento mucho tu partida, descansa q te lo mereces… Te vamos a echar mucho de menos Carolina Rey ♥️ Una publicación compartida de Erasmo Huerta (@wasmohuerta) el 24 de Jul de 2017 a la(s) 2:27 PDT



Leonardo Patiño

“Mi Caro… Esta fue una de las primeras fotos q me tomé junto a ti y nuestra familia de Salserin. Hoy siento un inmenso vacío porque te fuiste muy rápido, que buena enseñanza de vida nos dejaste a todos los que te conocimos de cerca, siempre fuiste y serás nuestra consentida. Descansa en paz”,

René Velazco

“Ella formó parte de una etapa en mi vida de la cual tengo muchos recuerdos, siendo la única fémina en #Salserin era como decimos en #Venezuela: ‘un Pana más’. No vengo a darme golpes de pecho, nunca fuimos los más cercanos, pero eso no quitaba que cada vez que nos vimos posterior a esa etapa adolescente, me hizo reír a mí y a todos los que estaban a su alrededor, ese espíritu de positivismo, de ser una guerrera hasta el final y nunca mostrarse triste o derrotada es la enseñanza que me dejas hoy, día que el #Cáncer te arrebata de tu familia primero que nada, tus amigos, colegas y conocidos. Nos vemos en el otro lado”

Autor: Katiusa Casanova