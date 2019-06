Miliber Mancilla, una terapia humorística en Twitter para venezolanos

Miliber Mancilla es una lingüista y comediante venezolana convertida en el boom más reciente de Twitter ¿La razón? Traer un toque de humor al país que cada día ríe menos ¿Su estilo? Un juego de palabras propio de una académica de las lenguas.

El humor siempre es un buen contraatacante a la crisis. Ha sido uno de los recursos más poderosos de supervivencia en los peores escenarios de la historia. ¡Siempre hay espacio para el humor y Miliber lo encontró en Twitter!

Hasta el actor venezolano Edgar Ramírez ha comentado los tweets ingeniosos de Miliber Mancilla, esta lingüista ulandina con más de 36 mil seguidores en Twitter.

En Noticias.com.ve pudimos conversar con Miliber Mancilla.

1.¿Cómo comenzaste en la comedia?

Miliber Mancilla (M.M): Yo creo que aún no me encuentro dentro del mundo de la comedia; aunque si un comediante o humorista se define como aquella persona que hace reír, quizás tenga una pizquita de ello.

2.¿Cómo llegaste a crear este tipo de humor?

M.M: Mi trabajo humorístico con los chistes empezó con mis alumnos. Soy profe en la Universidad de Los Andes y busco que mis estudiantes se sientan cómodos en clases; siempre estoy actualizándome: alguna serie nueva en Netflix, algún rumor en el mundo del espectáculo, ¡hasta he visto un montón de entrevistas de Vogue! (no quiero admitir que esto lo hago por mí y no por mis alumnos, (Risas)

“Mi trabajo humorístico con los chistes empezó con mis alumnos”

M.M: Mis alumnos tienen aproximadamente 20 años y a mí me toca aceptar que ya los Backstreet Boys pasaron de moda. Poner ejemplos con memes y farándula siempre me ha funcionado, entienden rápidamente lo que estoy explicando y eso me encanta. Explicar el chiste en clases se convirtió en una necesidad porque me daba miedo que no me estuviesen entendiendo (risas)

“Explicar el chiste en clases se convirtió en una necesidad porque me daba miedo que no me estuviesen entendiendo”

M.M: En cuanto a los chistes, más que chistes son juegos de palabras. Los juegos de palabras (Puns) me fascinan, sobre todo, por la manera de crearlos: la estructura, la búsqueda de patrones, el uso de recursos como el calambur, polisemia, paronimia, anagramas.

Patrones, estructuras que se repiten, que se reciclan. Porque así funcionan las lenguas, se arman como rompecabezas, como una especie de lego, se van juntando piezas hasta llegar a un producto. Es un proceso netamente cognitivo y bastante impresionante, desde mi punto de vista como estudiosa del lenguaje.

3.¿Algo o alguien en particular te inspiró?

M.M: Les Luthiers me inspira, es una banda argentina musical que juega con estos recursos lingüísticos, ¡me encanta! Los conocí hace muchos años, yo estaba en el primer semestre de mi carrera y un profesor usó una de sus canciones; no precisamente para que viéramos los juegos de palabras, pero yo me enganché por ese lado.

4.¿Qué es lo que más te gusta de lo que estás haciendo con los chistes explicados?

M.M: Yo no sé qué fue primero, si el huevo o la gallina; pero al menos sé que el chiste vino primero que la explicación.

Siempre he hecho chistes jugando con las palabras, pero no sé en qué momento se me ocurrió plasmarlos en Twitter y ¡no me arrepiento! Siento que estoy aportando un poquito, pues estos Puns tienen cultura general: historia, música, literatura y cultura pop.

“Me encanta la interacción de la gente, despiertan su creatividad también y responden con más juegos de palabra” –

M.M: Mucha gente me ha escrito ¨Si no lo explicas no lo entiendo¨ y finalmente, con la frase de cierre (que no se explica), se sienten comprometidos a buscar sobre el tema para terminar entendiendo.

Me gusta enseñar y en Twitter hay un público bastante amplio, busco la manera de llegarles a todos y he conseguido llegarles a muchos. Me encanta la interacción de la gente, despiertan su creatividad también y responden con más juegos de palabras, además de risas, me gustan las risas.

“Siempre he hecho chistes jugando con las palabras, pero no sé en qué momento se me ocurrió plasmarlos en Twitter y ¡no me arrepiento! Siento que estoy aportando un poquito”

5.¿Tienes algún proyecto a largo plazo con la parte humorística de tu vida? ¿Qué sueñas lograr?

M.M:Sí, tengo proyectos con esto y sueño lograrlos todos. Por supuesto, estos proyectos se relacionan con los estudios lingüísticos porque eso es lo que hago, es mi vida. Antes de ser la jeva que explica los chistes, soy lingüista e investigadora.

Los proyectos que tengo con el humor apenas están comenzando a armarse para llevarlos a cabo, no tendrán que ver con pedagogía en sí, pero seguiré relacionando humor y lingüística, de forma más elaborada. Estoy empezando mi tesis de Maestría y ya me entusiasma el Doctorado gracias a esto. Por ahora me reservo los proyectos, pero cuando ya se vayan a comenzar a realizar, les contaré.

“Antes de ser la jeva que explica los chistes, soy lingüista e investigadora”

6.¿Qué crees que le aporte tu profesión al estilo de chistes que estás creando? Cada vez tienen mayor eco tus tuits.

M.M: Quizás una nueva manera de enseñar. c. La gente recuerda más cuando algo genera sentimientos; los recuerdos más vivos son los que te hacen feliz o te ponen muy tristes y yo no pienso insultar a mis chamos o algo así, jajaja, prefiero hacerlos reír.

Lo bueno de la Lingüística como disciplina científica es que se centra en el estudio de las lenguas, del lenguaje en general; y es maravilloso que hablemos de lengua usando la lengua, debemos aprovechar ese metalenguaje. También es momento de ver hacia dónde va el mundo y aquí empiezan mis proyectos con el humor.

“Me gusta enseñar sobre Lingüística y me di cuenta de que la jocosidad es una estrategia maravillosa”

7.¿Por qué es bueno reír aún en medio de lo que ocurre en Venezuela?

M.M: Es bueno reír siempre y eso no quiere decir que tengamos que reír de lo que está pasando, sino reír de otras cosas. Una vez leí que uno puede reírse de las crisis, pero las bromas comienzan a ser bromas cuando ya ha pasado un tiempo, no en el instante. Y aquí no termina de pasar nada (Risas).

No es secreto para nadie que Venezuela está en crisis, por donde se mire, pero el mundo no se va a paralizar por eso, la vida sigue, la Tierra sigue girando, nosotros seguimos cumpliendo años. Por eso siempre sigo con mis proyectos, con mi vida, no haciendo caso omiso a la situación en la que vivo (tampoco es sano vivir dentro de una burbuja), pero sí buscando la manera de tener salud y paz mental. Es lamentable la situación de salud que se vive en el país, la escasez, el hambre.

El equilibrio entre la crisis y el humor

M.M: Yo como profe, lo vivo. Muchas veces me pregunto si alguno de mis alumnos no ha desayunado, muchas veces mis alumnos no pueden llegar a clases porque no tienen cómo pagar un pasaje y, si tienen carro, no hay gasolina. Intento hacer clases virtuales, se me va el Internet. Alumnos me han faltado a clases porque les salió un trabajo de último minuto y es dinero que les sirve para comprar un cartón de huevos. No estoy exenta de la crisis que se vive en mi país, la sufro a diario, no siempre en primera persona, pero sí con mis chamos y eso duele.

Busco formas de ayudar y ser una distracción para muchos se convirtió en mi manera de aportar. Normalmente, no hablo de política, no hablo de la situación; Twitter es una manera de entretenerme en tanta oscuridad y quiero que mi cuenta los ayude un poquito a olvidarse de las cosas. Hace rato me escribió una muchacha, me dijo ¨Entrar a leerte es una terapia de relax¨ y eso me llena paz a mí.

Miliber Mancilla es una terapia humorística en Twitter para quien la lea, especialmente para venezolanos. Sus juegos de palabras, Background cultural y académico, junto esa pizca de “je ne sais quoi” que le acompaña promete seguir conquistando.

¿Cuál es la fruta favorita de los Otakus? La manga Jajaja ¿Entienden? Manga es una fruta tropical (Magnífera); también la palabra japonesa que refiere a historieta, sabiendo que el otaku es fanático de la cultura japonesa popular. No sé por qué me ANIME a hacer este chiste. — Miliber Mancilla (@MiliberMancilla) June 3, 2019

Autora: Katiusa Casanova @Kat_Casanova