Mil Jugos, sabor venezolano en Los Ángeles, California

Las venezolanas Norah y Solange Briceño concibieron uno de los más importantes restaurantes de comida latina en Los Ángeles, California. Se trata de Mil Jugos en Santa Bárbara, un lugar con gastronomía venezolana todo el día.

Un rincón venezolano en California

La pasión es el secreto de Mil Jugos, Norah Briceño, su gerente Norah Briceño se dedica a buscar ingredientes que permitan a los comensales vivir la experiencia de la comida venezolana a plenitud.

Además, asumieron el reto de llevar sabor venezolano 100% libre de gluten, un desafío superado sin perder la sazón.

Mil Jugos, como comer en casa de Mamá

El calor de la familia es la temperatura que mantiene a Mil Jugos en California durante todo el año. Su atención y sabor ha sido incluso elogiado por Yelp, una plataforma que reseña locales de comida en diferentes ciudades del mundo.

“I want to cry just thinking of how good this place is!!! Lol

I’ve ate here at LEASSSTT 20 times in the last year, and every person I’ve ever taken with me is instantly a fan!” (“¡Quiero llorar solo pensando en lo bueno que es este lugar!”

¡He comido aquí al menos, 20 veces en el último año, y cada persona que llevo conmigo es instantáneamente un fan!)“

Mil Jugos fue el primer restaurant venezolano en el centro de Santa Ana en Orange County. Se convirtieron también en un ícono de la comida latinoamericana en el estado de California.