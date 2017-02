¿Cuál será la mejor película en los Oscars 2017?

Dramas, en su mayoría, (bélicos, de ficción, biográficas) y un musical compiten en esta carrera por ser la película dorada del cine Hollywoodense

Ya arrancó la cuenta regresiva para la edición 89 de los premios Oscars de La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, una entrega que promete un poco más de diversidad cultural (al menos en sus nominaciones) y en la que nueve cintas lucharán por alzarse con la estatuilla de mejor película.

La mejor película es aquella que es considerada la ganadora sumando todos los esfuerzos en producción, dirección, actuación, escritura y otros aspectos desplegados en la creación de una película.

Dramas en su mayoría (bélicos, de ficción, biográficas)y un musical compiten en esta carrera por ser la película dorada del cine Hollywoodense de este año. Arrival, Fences, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Hidden Figures, La La Land, Lion, Manchester by the Sea y Moonlight.

La entrega del Oscar será el próximo 26 de febrero de 2017 en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Aunque la candidata venezolana “Desde Allá” de Lorenzo Vigas no pasó a las nominaciones como mejor película extranjera, sobran razones para darte una maratón y ver estas películas nombradas al Oscar 2017 que este año prometen todas.

Arrival o La Llegada

Amy Adams protagoniza la película de ficción nominada al Óscar. Aunque fue únicamente postulada en las categorías técnicas, esta película que habla del encuentro entre extraterrestres y humanos abandona el terreno de lo fantasioso para llevarlo a un significado más existencia y reflexivo acerca de la humanidad.

Fences

Denzel Washington y Viola Davis protagonizan la cinta dramática situada en Pittsburgh de 1950. ¿De qué va la película? Cuenta la lucha de un ex jugador de béisbol de la liga negro, que ahora trabaja como recolector de residuos para mantener a su familia y el conflicto con su hijo que trata de seguir sus pasos

Hacksaw Ridge o Hasta el último hombre

La fuerza de una convicción. Está pieza dirigida por Mel Gibson estaba basada en la historia real del sargento del ejército de EE.UU. Desmond Doss. Doss protagonizado por Andrew Garfield fue un cristiano Adventista que se negó a portar armas en el durante la Segunda Guerra Mundial salvando la vida a más de 75 hombres en la ruda batalla de Okinawa.

Hell or High Water

Esta película es una cinta policíaca dirigida por David Mackenzie. Sigue a dos hermanos que planean robar un banco para salvar su granja familiar, y está protagonizada por Chris Pine, Ben Foster y Jeff Bridges

¿Sabes cuántas películas han estado nominadas a este premio? 520 cintas desde 1920, aunque inicialmente se nombraba la película más destacada.

Hidden Figures

Tres mujeres afroamericanas haciendo historia al formar parte de un programa espacial en la Nasa. Taraji P. Henson, Octavia Spencer y Janelle Monáe cuentan cómo estas mujeres utilizaron sus cálculos para convertir a John Glen en el primer astronauta americano en hacer una órbita completa de la Tierra.

“La La Land” City Of Stars

El dulce musical que hace referencia a los años dorados de Hollywood de una forma muy moderna. Emma Stone y Ryan Gosling interpretan la pieza de Damien Chazelle que va del amor a la realización de los sueños y el costo de ellos. Esta película está nominada en 14 categorías

Lion

Esta producción australiano-americana está basada en la historia real de SarooBrierley, un niño hindú que tras quedarse dormido en un tren pierde a su familia al punto de terminar en un orfanato para posteriormente ser adoptado.

Años más tarde Saroo emprende un viaje para encontrar a su familia. La historia es protagonizada por Dev Patel reconocido por su papel en la ganadora de ocho premios Oscar Slumdog Millionaire

Manchester by the Sea

Cassey Affleck protagoniza la historia de un tío que debe hacerse responsable de su sobrino tras la muerte del padre. Además tendrá que lidiar con los sentimientos de un adolescente mientras lleva una relación complicada con su exesposa.

Moonlight

Moonlight de Barry Jenkins cuenta la vida de un chico afroamericano que crece en una zona conflictiva de Miami. La película se narra en tres partes que reflejan la niñez, adolescencia y adultez de Chiron, quien es interpretado por diferentes actores.

Autor: Katiusa Casanova