Psicóloga, músico y experta en sonido, Lolita de Sola se revela en Cattleya, su primer álbum que promete un sonido ecléctico desde el pop hasta la Bossa Nova. Este 14 de septiembre se estrena el disco y definitivamente, ¡Tienes que escucharlo! se traduce en años de vida que finalmente gestaron en esta producción.

Catarsis convertida música, resulta difícil no liberar la carga de la vida luego de escuchar “Y se van”, el primer tema de Cattleya. Una pieza que te cuenta el poder de soltar las penas, de llorar y así avanzar. Una canción que a primera vista parece estar escrita como un bálsamo en la crisis venezolana.

El disco fue masterizado por Eduardo Larez, guitarras, sintetizadores y voz: José Luis Pardo; bajos: Bam Bam Rodríguez.

Así contó Lolita de Sola en exclusiva a Noticias.com.ve sobre Cattleya su primer álbum.

K.C: ¿Qué inspiró este álbum?

Lolita de Sola:Yo hago canciones desde muy pequeña,la verdad, ahorita fue que me sentí como plenamente en confianza para revelar mis canciones, estas eran mis favoritas. Eso fue lo que inspiró hacer este disco realmente.

¿Cuánto duró el proceso de grabación?

Lolita de Sola: Cuando yo lo grabé vivía en Boston, estaba estudiando música y entonces contacté con José Luis Pardo para que me ayudara a hacer y todo fluyó increíble. Hay canciones que son viejas, hay algunas que ya tienen años de que las hice pero en sí desde que llamé a Jose Luis Pardo y empezamos a trabajar en el disco fue aproximadamente desde abril hasta diciembre de 2017.

“Queríamos hablar sobre lo bonito e increíble que tenemos los venezolanos”

Su tema favorito…

Lolita de Sola: Mi favorito es Aquí que fue el primer sencillo.

¿Qué sonidos encontraremos en Cattleya?

Lolita de Sola: Es un disco bastante ecléctico, yo espero que la gente lo entienda, lo trato de encasillar en pop/alternativo pero la realidad es que es una fusión de muchísimas cosas, es un disco con canciones con estructura pop, las canciones tienen intro/coro/puentes.

Lolita de Sola solo quiere darse a conocer, espera tener conciertos el próximo año en Colombia y también presentarse más en Venezuela “Espero que este disco sea mi carta de presentación para girar en Latinoamérica y en España.

Está cuadrando un show para prensa y también una presentación para público.

¿Qué sueñas para este álbum?

Lolita de Sola: La verdad es que yo quisiera ser una artista independiente que logre vivir de eso, me gustaría poder salir bastante de gira, me gustaría que este disco me abriera las puertas al mercado latinoamericano. Me gustaría darme a conocer a través del streaming como lo es Spotify y Apple Music entrando listas es distinto editores y curadores del mismo.

Sé que esta es mi carta de presentación, del inicio de mi carrera musical, que (el disco) llegué a un negocio artístico que se pueda mover por sí solo, que la gente lo reciba de la misma emoción con lo que yo estoy sacando. Todo esto y el recibimiento de la gente irá diciendo a donde me terminará de llevar este proyecto.

¿Alguna parte del disco se dirige a la situación venezolana?

Lolita de Sola: Yo cuando escribo canciones lo primero que tengo en cuenta es que si tengo algo que decir, si tengo algún mensaje.

Yo no escribo canciones al azar. Antes de ser músico, fui psicóloga y por tener ese bagaje me gusta bastante tener algo qué decir y tener algo que aportar con la música.

No me gusta hacer cosas por hacerlas y la verdad es que todas mis canciones tienen temas siempre para ayudar a soportar momentos difíciles.

Lolita de Sola: Dentro de mis canciones hay una canción política que también habla de cómo manejar el estrés político inspirado en lo que vivimos los venezolanos.

Incluso el nombre de mi disco es Cattleya que es el nombre de la flor nacional… yo quise demostrar ese arraigo que yo tengo con mis raíces, ninguna canción del disco se llama así, era porque queríamos hablar sobre lo bonito e increíble que tenemos los venezolanos. Ya que tenemos un tiempo hablando cosas negativas, poner el foco un poco a las cosas hermosas y en las cosas que nos han definido siempre no solamente estos 20 años que han sido como caóticos.

Te invitamos a escuchar este primer vistazo al nuevo álbum de Lolita de Sola