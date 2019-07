La novela El General en su Laberinto es llevada a la partitura sinfónica por Tarcisio Barreto Ceballos

Tarcisio Barreto Ceballos ha sido una de las figuras más relevantes para el desarrollo de las orquestas y de la música académica en general tanto para el estado Lara principalmente, como para el resto del país; vale recordar que se trata de uno de los miembros fundadores de El Sistema, quien dejó una huella imborrable como director musical de la Orquesta Sinfónica de Lara, al igual que como director ejecutivo del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles del estado Lara y del Conservatorio Vicente Emilio Sojo de Barquisimeto. Ahora presentará la versión musical de El General en su Laberinto.

Actualmente comparte su labor profesional entre la ejecución del violín, la dirección de orquestas, la composición y la gestión docente – gerencial. Primordialmente cumple funciones como principal de la fila de segundos violines de la Orquesta Sinfónica de Miami que dirige el maestro Eduardo Marturet y además es el compositor residente de dicha orquesta, con la que pronto planea estrenar una de sus composiciones titulada El Laberinto basada en el libro de Gabriel García Márquez.

“El Maestro Marturet me invitó a ser compositor en residencia no solo para crear música a ser interpretada por la orquesta en sus temporadas de conciertos, sino también para desarrollar dos programas institucionales. El primero cosiste en realizar adaptaciones y arreglos de piezas de diversos géneros musicales que van desde el pop, rock, latino, etc. los cuales formarán parte de la temporada de conciertos.

El segundo programa está ligado a lo académico y consiste en coordinar actividades para la formación de jóvenes compositores, dándole las herramientas y facilitando los procesos necesarios para que estos talentos puedan crear sus obras y luego sean interpretadas por la orquesta”, explicó Tarcisio Barreto Ceballos.

En relación a las obras sinfónicas de su autoría, el maestro Barreto Ceballos tiene pendiente para la nueva temporada de conciertos el estreno de El Laberinto, pieza sinfónica basado en la novela El General en su Laberinto de Gabriel García Márquez, sobre la cual explicó que su origen se remonta al año 2000: “el maestro Abreu me envió con mi amigo Jesús Pérez Perazzo a una misión a Bogotá, con la finalidad de realizar las audiciones para la Orquesta Sinfónica de Juventudes de Países Andinos. Fue entonces cuando Jesús me preguntó: ¿Tu leíste El General en su Laberinto?, a lo cual le respondí que sí, que García Márquez era uno de mis escritores favoritos y luego me dijo: ven que te quiero mostrar algo, y comenzamos a caminar por una calle de la capital colombiana muy cerca del Palacio Presidencial, hasta que llegamos a un edificio, nos dirigimos a su interior y me dijo: Aquí se inició el viaje, en este baño comienza la novela.

“Para mí fue una gran sorpresa y comencé a recordar cada una de las escenas magistralmente narradas por García Márquez, fue como viajar en el tiempo y ver al coloso americano salir de su baño matinal e iniciar su último viaje, su camino a su muerte. En ese momento me dije a mi mismo, tengo que escribir algo, tengo que componer algo y esbocé algunos fragmentos que quedaron congelados por muchos años, hasta que finalmente me decidí a culminar la obra, cuyo nombre original era El Laberinto del General”, destacó.

La novela El General en su Laberinto ahora será musicalizada

El artista larense enfatiza en que la Sinfónica de Miami tiene uno de los proyectos de compositores en residencia más innovadores, porque no solo se centra en crear nuevo repertorio académico, sino que también abarca otros géneros como el jazz o el pop entre muchos otros, estos últimos le han permitido descubrir y promover a un grupo numeroso de jóvenes inmensamente talentosos que han participado en los conciertos de la orquesta, ampliando así el espectro musical de la programación.

“El maestro Marturet y yo tenemos una muy dilatada amistad y en muchos momentos hemos tenido largas conversaciones sobre la composición, autores, técnicas, orquestación y en fin toda la temática que entre directores de orquesta y compositores se puede tener cuando te apasiona el tema. En muchos de estos aspectos hemos coincidido y fue entonces cuando me invitó conjuntamente con el equipo artístico a ser compositor en residencia y trabajar en los programas de desarrollo institucional ligados a esta área”, agregó.

