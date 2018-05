Cuando una venezolana fusiona arte y realidad virtual: Karina Matheus

Cuando aprecias una obra de Karina Matheus solo puedes pensar en una cosa: cómo los sensores de tu ojos explotan de color sintiéndose más vivas que nunca ¡Color, vida y ritmo! El arte de esta venezolana despierta pasión pero tiene un toque que le brinda aún más particularidad a lo que hace: Realidad Virtual.

Pocos sabrán que el arte puede llegar a conectarse con la tecnología como lo hace Karina Matheus, quien lleva 9 años abriéndose camino en el exterior con una meta muy clara asumir su voz como artista para defender perspectivas.

Apasionada, enfocada, soñadora pero, también, realista, realista en todos los sentidos ¿Cómo llegó la idea de añadir la realidad virtual a sus obras?

No habría sido posible sin el apoyo en Realidad Virtual de Yair Szarf en Miami y Joel Vaiser en Perú, dos venezolanos que hicieron posible esta tecnológica propuesta de arte. El equipo de Noticias.com.ve (NCV) pudo conversar con la artista venezolana,Karina Matheus quien contó su inspiración, motor e historia.

Holo Lens, Realidad Virtual y Arte

NCV: ¿Cómo surge la idea del arte y la realidad virtual?

K.M: Yo desde que estudié en la universidad católica en el 90 y algo, me quede fascinada con la realidad virtual y aquella época apenas era como una posibilidad, una tecnología que no era posible.

En el último año se ha abierto el campo de usar lentes los #HoloLens y otros devices como cascos para hacer la realidad mezclada y conceptualizando un poco la pieza tuve la oportunidad de coincidir con dos venezolanos uno en Miami y otro en Perú. Se dio la oportunidad.

Habia una posibilidad increíble de generar una pieza que empezará en un lienzo crudo y que terminará en la realidad aumentada, esa es el último trabajo que he presentado.

NCV:¿De qué va esta nueva pieza de arte?

K.M:En líneas generales es presentar cómo podemos interactuar con el arte inclusive a partir de una pieza tan convencional como lo es una figura abstracta.

NCV:¿Cómo es el proceso creativo?

K.M:El proceso creativo tiene mucho que ver con la visión como artista que yo tengo de mi propio arte hacia dónde quiere manifestar mi búsqueda ha sido el tema del alma. A través del arte comenzó mi proceso de meditación, no precisamente que me alejo del mundo sino que me abstraigo.Es un proceso de contemplación, de ser, absorber, de ejercitar mis sentidos. ir a la naturaleza para que la naturaleza que diga.

Su nuevo proyecto es www.karinamatheus.com nace con mucho trabajo pero como una sorpresa, Karina es creyente que hasta que no esté bien montado es mejor no decir y que “las cosas son mejor sorpresa”

La vida en el exterior.

K.M: Tengo 9 años en el exterior,desde que llegue aquí he estado involucrada con la parte venezolana. Fuí directora por seis años de la cámara de comercio de acá y organicé montones de actividades culturales.Me dediqué a trabajar con mi arte.

Según Karina Matheus es importante la responsabilidad del artista

K.M: Adicional de la parte creativa hay una responsabilidad de ser voz con respecto a algo con respecto a un ideal, en el caso como venezolana, todas las cosas que pueden estar sucediendo en mi país y con muchas cosas que están pasando en el mundo y ahora también. tenemos esa responsabilidad de ser voces a través de nuestro arte

K.M: Tomar la carrera de artista es una carrera espectacular pero se necesita dedicación, determinación, disciplina y deseo, con esos cuatro pilares te aseguro que logras en un 100% todo.

Uno tiene que tener la certeza, la certeza es la unión de la confianza y la fe, la certeza es que es el camino que el corazón dice y que te digan lo que te digan sigues adelante.

Porque todo lo demás son sistemas de creencias que los artistas se mueren de hambre que los artistas tal cosas, no eso es mentira. Los artistas pueden ser tranquilamente conocidos con dinero,pueden tranquilamente cubrir sus necesidades y que pueden tranquilamente llevar sus proyectos siempre y cuando tengan esos pilares.

¿Cuáles son los pilares del artista?

Sí, pilares como si tuvieras un negocio, si decidieras ser médico o construir un edificio. Es una disciplina constante con dedicación y deseo que ese motor y a pesar de las vicisitudes tener esa certeza que siempre estuvimos en el camino.

Un artista no se hace con dos cuadros los artistas se hacen con una colección de 50 obras y con lo que sea, el cartoncito la barra y lo pintas, así sea con barro.

NCV:¿Qué recomiendas a los artistas?

K.M: Pinten, fotografíen, esculpan, hagan videoarte, que nunca se detengan, que estén produciendo y produciendo obras, un artista no se hace con dos cuadros los artistas se hacen con una colección de 50 obras y con lo que sea, el cartoncito la barra y lo pintas, así sea con barro. Siempre ¡Ingéniate! Alrededor el medio ambiente siempre te va a dar códigos, va a dar información y materiales con los que tu podrás trabajar y realizar expresiones artísticas.

Katiusa Casanova