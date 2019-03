Janelia Rodriguez: “Se trata de invertir la energía sabiamente”

¿Qué puedo hacer cuando me invaden emociones como la rabia, la tristeza, la ira frente a eventos que no puedo controlar? Janelia Rodríguez nos presenta El Mood de Emprender, un taller experiencial donde dará herramientas para emerger en situaciones de crisis

La psicóloga especialista Janelia Rodriguez llega al Centro Letonia el próximo 9 de abril para potenciar El Mood de Emprender: Hábitos de bienestar y Estado de Ánimo.

En un país que vive entre apagones, inflación, delincuencia, además de inseguridad, desnutrición y otras problemáticas puede ocurrir que sus habitantes se desconecten de sí mismos. Es por esto, que Janelia Rodriguez se dió a la tarea de reflexionar e impulsar a ese contacto con el alma en medio de situaciones adversas.

En Noticias.com.ve tuvimos una exclusiva con Janelia Rodríguez para conversar sobre su próximo taller experiencial El Mood de Emprender: Hábitos de bienestar y Estado de Ánimo.

¿Qué se puede hacer ante una situación de crisis país?

Volver a mirar en nosotros.

Janelia R: “Muchas veces al tener el reflector de la conciencia de la observación hacia afuera y no hacia adentro nos hace desconectarnos de que nosotros tenemos fuerza, recursos internos, historias, familias y lo primero es voltear el foco reflecto de afuera hacia adentro. Evaluar los recursos internos ¿Qué estoy comiendo? ¿Cómo me estoy alimentando? ¿Cómo está mi salud? ¿Estoy durmiendo bien?”

Janelia Rodríguez : Cada quien tiene que ver qué le genera bienestar.

Hay gente que le gusta escuchar música, a la que le gusta salir correr y trotar pero hay gente que le gusta bailar samba o hacer zumba. También hay gente que no tiene ni tiempo de hacer ejercicio y le toca subir por las escaleras o hacer algo físico que le permita generar endorfinas.

Hacerte cargo de tu cuerpo.

Janelia R:.En lo que se pueda, una vez se debe tomar conciencia de qué hay que hacer para gestionar el bienestar interno.

Para Janelia, es vital que las personas llenen su área emocional, física y espiritual de lo que necesitan, para ayudar a nuestros familiares es importante nutrir nuestras vidas.

Estar con tus seres queridos

Janelia R: yo siento que le podemos poner un volumen de menor o mayor drama dependiendo del juicio que hagamos de esta realidad. Yo vivo en una zona del país en Caracas donde no tengo agua desde hace un año. Hablo de lo que he podido vivir en carne propia, yo siento que he podido gestionar mi mundo interno de paz, de bienestar y alegría. En medio de un caos donde no tengo servicios.

“En la medida en la que yo puedo estar conectado con mi propósito, con lo que puedo lograr, el drama de lo que es vivir sin agua en cualquier lugar es diferente.. Yo lo que quiero es que la gente pueda vivir mirando con realidad en lo que cada quien puede resolver, gestionando para adaptarse.

Adaptarse no para ser conformista sino para ser resiliente

Se trata de invertir la energía sabiamente, en qué quiero lograr hoy. Conectado con el propósito de vida.

“Si piensas que perderás, estás perdido, pues el mundo nos enseña que el éxito empieza en la voluntad del hombre… Todo está en el estado de ánimo”

Napoleon Hill-

Según lo estudios psicológicos consultados y experimentados por Janelia si nuestros juicios y pensamientos sobre la situación que vivimos son catastróficos o negativos también nos limitan y no nos dejan ver posibilidades.

Janelia R: Mi invitación con esta clase CIMA Experience, un taller vivencial es que la gente pueda darse el permiso de tener su propio juicio. Ver qué historias se han venido contando ellos mismo y ver que comodidad quieren complacer.

Siempre nos vamos a quejar. Lo importante es ver desde qué lugar estoy viviendo la situación, desde la queja o desde el reclamo legítimo.

¿Cuáles son los temas de El Mood de Emprender?

Bases de la psicología positiva

Caminos de Bienestar de Nic Marks

Estados de ánimo vs. Emociones

Estados de ánimo para emprender

Liderando desde las posibilidades¿Cuál es la dinámica?

Las intervenciones también se realizarán bajo una combinación de metodologías experienciales. Además le permite al participante convertirse en protagonista de su propio aprendizaje. Se crea un espacio de reflexión y de conversaciones que generan posibilidades.

JANELIA RODRÍGUEZ, es Psicóloga especialista en Desarrollo Organizacional. Coach. Consultor de importantes empresas como: Diageo, Farmatodo, Empresas Polar, Sodexo, Roche, Bayer, Farma, Banesco, Ama de Casa, Automercados Plazas, entre otras.

