Jan Hurtado: “Me adapté muy bien a la selección Sub-20”

El atacante del Deportivo Táchira se mostró agradecido por la confianza que le han brindado desde que se unió al combinado criollo

En la selección nacional sub-20 que está punto de estrenarse en la Copa del Mundo FIFA 2017, existen dos jugadores que se ganaron el llamado para la cita en República de Corea siendo de la categoría sub-17: el volante Christian Makoun, además del delantero Jan Hurtado, quienes destacaron con la Fuerza Vinotinto en el Campeonato Sudamericano de la categoría que se efectuó entre los meses de febrero y marzo en Chile.

Ambos elementos, ya con recorrido en la Primera División criolla y en la Copa Conmebol Libertadores con Zamora F.C. y Deportivo Táchira, respectivamente, formaron parte de los módulos de preparación previos a la competición mundialista y con su entrega en cada trabajo, lograron ser convocados por el seleccionador nacional Rafael Dudamel.

Jan Hurtado admitió ser sorprendido apenas se enteró que sería parte de los 21 jugadores que iban a representar a la Fuerza Vinotinto en Asia. “Honestamente no me lo esperaba, soñaba con clasificar al Mundial sub-17, no clasifiqué pero Dios le quita para darle mejores cosas a uno después y gracias a Él me trajeron al Mundial sub-20 y estoy muy feliz”, comentó.

El nativo de El Cantón, estado Barinas, está contento con su integración al plantel nacional. “Gracias a Dios me he podido adaptar muy bien al equipo, los compañeros me han recibido muy bien, además del cuerpo técnico; me he adaptado muy bien gracias a Dios”, manifestó.

Para Jan, coincidir con Makoun en el combinado sub-20 es de gran ayuda, pues son compañeros de selección desde hace año y medio. “Es un alivio, porque nos conocemos, estuvo siempre con uno en la sub-17 y siempre nos sentamos en la mesa juntos para hablar sobre esta experiencia”, indicó.

El artillero anhela aprovechar esta oportunidad al máximo y lo confirma. “Quiero llenarme de mucha experiencia, de mucho fútbol internacional, de mucho roce para mi carrera profesional”, argumentó.

Hurtado reveló sus metas para la cita mundialista, en la que desea llegar lo más lejos posible. “Gracias a Dios por estar en un Mundial y siendo tres años menor, estoy muy feliz y espero poder clasificar a otro Mundial sub-20. Mi meta es quedar campeón, hacer un buen trabajo para darle una alegría al país y a nosotros”, confesó.

Asimismo, el titular de la camiseta “13” de la Fuerza Vinotinto opinó sobre lo vital del compromiso ante Alemania, que se celebrará este sábado a la 01:00 a.m. (hora venezolana). “El más importante es el primero, porque te da la constancia de estar ahí y si lo ganas te vas adelante, sigues ahí fuerte y nos llenamos de tranquilidad para los otros partidos”, acotó.

El novel jugador se siente orgulloso de la plantilla de la que forma parte y espera lo mejor de cada uno de los integrantes. “Es un grupo compacto, que está muy unido y nos ayudamos mutuamente; yo creo que vamos a hacer un buen papel en ese Mundial y vamos a lograr el objetivo. Me siento muy bien en este equipo, muy cómodo”, concluyó.

Fuente: Prensa Selección Vinotinto Sub-20

Autor: Fuerza Vinotinto