J.K. Rowling escribirá dos nuevas novelas

La escritora Británica Joanne K. Rowling escribirá dos nuevas novelas, según anunció a través de su cuenta de Twitter las obras en las que están trabajando no son referentes a Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos sino que son proyectos independientes.

I’m working on it (literally). And thank you! https://t.co/vA6CZcVhRW

— J.K. Rowling (@jk_rowling) 21 de diciembre de 2016