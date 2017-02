Hermes González presenta su plancha de consenso para la Asociación de Distrito Capital

El prasado miércoles el candidato dio a conocer al resto de su junta directiva y equipo de trabajo

En medio del proceso de elecciones que se está llevando a cabo en todas las Asociaciones de Fútbol del país, surgen en distintos Estados alternativas de cambio para refrescar y mejorar unas Asociaciones que, producto de la ineficiencia y estéril accionar de la actual dirigencia de la Federación Venezolana de Fútbol durante 27 años, no han podido cumplir cabalmente con su función por numerosas razones. De esta manera, y gracias a una labor mancomunada de distintos movimientos nacionales que le plantan cara a Laureano González y las personas afín a su gestión, surge en el Distrito Capital, el centro neurálgico del fútbol venezolano, una nueva plancha consensuada y encarnada en la figura de Hermes González, ex jugador profesional de fútbol sala y también ex entrenador de la Selección Vinotinto de futsal entre 2012 y 2014.

Junto a Hermes González también se encuentran importantes figuras, como el ex futbolista profesional Edson Rodríguez, para trabajar en pro del rescate del balompié capitalino en todos los sentidos. Esta plancha, liderada por Hermes y opositora a las autoridades actuales de la Asociación de Distrito Capital, plantea los siguientes objetivos dentro de su plan de gestión:

1.- El mejoramiento de la Infraestructura Física, dotación Tecnológica e inmobiliaria general. Donde todos podamos sentir un ambiente agradable en cada una de nuestras funciones.

2.- Asesoría Legal en el derecho de formación de los Clubes y asociaciones afiliadas.

3.- El reconocimiento y afiliación de las ligas menores bajo lineamientos generales, respetando la autonomía económica y organizativa de las mismas.

4.- Establecer convenios con el Ministerio de la Juventud, ONA, Alcaldías, entre otros entes públicos y privados, para que los jóvenes tengan alcance a los planes integrales que se ofrecen.

5.- Lograr como lo establece la ley que el atleta de alto rendimiento de carácter municipal, regional o nacional, tenga posibilidades a una beca por la articulación de los organismos corresponsables del estado.

6.- Crear comisiones técnicas estándar, las cuales tendrán en sus funciones, establecer los lineamientos y parámetros, para la conformación de los cuerpos Técnicos y Regionales del Estado. Así como implementar las bases y condiciones específicas y generales para cada uno de los torneos y eventos a ejecutar.

7.- Lograr por medio de la Federación Venezolana de Futbol (F.V.F) y entidades públicas y privadas, el apoyo financiero para los diferentes eventos a realizar y lograr con ello, que los aportes de los clubes sean el mínimo en caso de ser necesario.

8.- Realizar programas de capacitación en todas las áreas y niveles (Dirigentes, entrenadores, árbitros y jugadores).

9.- Gestión Institucional para el rescate de campos y habilitación de espacios para niveles de desarrollo, indispensable para la masificación.

10.- Programas de autogestión para cubrir proyectos alternos que van en beneficio del desarrollo del futbol en el distrito capital y ser ejemplo para otros estados del país.

11.- Campaña de gestión para la dotación de Material técnico y uniformidad para los jóvenes de escasos recursos.

12.- Crear un registro documental de toda la estructura del futbol en la región.

13.- Proyectar a través de las redes sociales de manera oportuna y efectiva, los programas que desarrolla la entidad.

14.- Presentar planes de seguridad integral.

15.- Fomentar la participación de otras ramas que pertenecen al futbol: Playa, Sala, Femenino, etc.

16.- Crear comisiones que visiten regularmente a los clubes y así estar al tanto de sus necesidades.

17.- Elaborar planes para la recuperación de canchas y existentes que se encuentren en malas condiciones.

18.- Elaborar proyectos dirigidos a los niños y jóvenes que practican este hermoso deporte, no solo en lo futbolístico sino también en su formación integral, fortaleciendo así la misión social que debe cumplir el futbol.

19.- Revisar los reglamentos existentes en futbol campo, playa, futsal y femenino, con el aporte y experiencias de todos.

20.- Presentar cada 6 meses el balance económico de la gestión administrativa.

21.- Existen múltiples ideas que se pueden realizar con el aporte y apoyo de todos con un solo fin: Rescatar la institucionalidad de la Asociación de Fútbol del Distrito Capital.

Indudablemente, la materialización de estos cambios depende única y exclusivamente del apoyo del universo de votantes, quienes serán los verdaderos protagonistas de la jornada electoral en la Asociación de Distrito Capital. Son un total de 71 votos los que decidirán el futuro del balompié en la ciudad capital: 37 clubes, 6 jugadores masculinos, 14 femeninos, 10 entrenadores y 4 árbitros.

