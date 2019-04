Gran Radio Riviera pegó durísimo con su tema Impaciente. Alcanzo más de 8.950 visualizaciones en Youtube con este reciente vídeo. La banda de Sebastián Crespo, Juan Velasco y Ricardo Sorondo tiene tres años de trayectoria y sueña con alcanzar mucho más.

En Noticias.com.ve pudimos conversar en exclusiva con Sebastián Crespo de Gran Radio Riviera sobre los próximos proyectos y desafíos para la banda.

¿Que sueños han cumplido hasta ahora?

Sebastián Crespo: “Hemos logrado participar en Nuevas Bandas, para nosotros participar en ese festival junto a con grupos tan buenos y tan chéveres con los que estuvimos. Compartir tarima con bandas amigas también fue asombroso. Hemos tocado ya ante cantidades de personas que no nos imaginábamos para nada para el primer año del lanzamiento, mentiras sí lo imaginábamos estábamos planeándolo todo.”

“Fue super chévere poder llegarle a tantas personas, grabar nuestro primer vídeo musical. Poder sacarlo fue algo asombroso. También una experiencia enriquecedora porque también nos apasiona mucho el mundo audiovisual y queríamos hacer un vídeo super bueno. Teníamos a este gente que nos estaba poniendo esta casa increíble Villa Planchart y logramos un vídeo ahí y eso eso sin duda uno de los logros más grande que hemos tenido.”

Además de lanzar su primer disco, primer vídeo y presentarse ante multitudes, Gran Radio Riviera logró estar en todas las plataformas digitales.”Mucha gente ha estado pendiente de esta movida, no solo de esto sino de muchos proyectos cheverísimos y bueno hemos visto un gran apoyo hacia nuestro proyecto” expresó Sebastián.

“Creo que no podría pedir más nada, seguir echándole a la banda”

Para Sebastián aún quedan muchos lugares del interior del país donde quiere tocar para seguir expandiéndose a nivel nacional. “seguir creciendo como músicos, hacer más vídeos, más toques”

Por la situación del país los conciertos aún son inciertos, sin embargo, Gran Radio Riviera sigue trabajando en producir nueva música y vídeos.

¿Qué planean para Gran Radio Riviera?

Como apasionados de crear buena música ya están pensando en su nuevo disco aunque siguen soñando con todo lo que puede lograr con su álbum.

“Lo que queremos lograr es un sonido más maduro, queremos seguir haciendo canciones que hagan a la gente cantar, bailar que a nosotros nos gusten. Estamos estudiando muchísima más música. Estamos por ahora trabajando porque sea un nuevo disco mucho más maduro”. Sebastián Crespo

¿Cómo ha sido el alcance de este primer álbum?

“Gracias a los toques que hemos tenido, llegamos a muchísimos chamos también. Bueno la recepción del vídeo nos sorprendió muchísimo, a la gente el encantó el vídeo musical y obviamente se viene más contenido audiovisual buenísimo para seguir ampliando el gran universo de Gran Radio Riviera”

¿Cual fue el tema favorito de su primer disco “Tanto”?

“He escuchado el disco “Tanto” que no puedo decir que soy muy objetivo al respecto pero tengo que admitir que estoy muy orgulloso… Creo que las canciones que más me gustan son las que no escribí yo.(Me gustan más) las que escribí junto a Juan Velasco. Sobre todo este tema “Amar así”, por la letra que no la escribí yo, la escribió un amigo nuestro que se llama Sebastián Van Praag.“

¿Cuál fue la más grande inspiración para hacer este disco?

“Sin duda, toda la historia del rock latinoamericano creo yo, todo lo que fueron nuestros ídolos desde Soda Stéreo hasta las bandas nacionales que hicieron historia aquí: Sentimiento Muerto, Los Amigos invisibles, Desorden publico, La Vida Bohéme. Te puedo decir miles de bandas que obviamente nos demostraron que aquí hay muchísimo talento musical, criterio para hacer un proyecto musical increíble”

Menciona cuatro bandas que los influenciaron brutamente….

“Siempre nos ha gustado el rock anglosajón”…

Pink Floyd, Los Beatles, Soda Sterero y Americania (venezolana)

¿Cómo puede Radio Riviera inspirar al país?

“Yo espero que sea como nos inspiraron a nosotros bandas como Los Mesoneros, La Vida BohÉme, Americania, Tomates Fritos, Charliepapa. Sobre todo en la generación en la que crecimos, que fue esta generación digamos 2010, esta ola de bandas que vimos y crecimos viéndolas, escuchándolas y aclamándolas y queremos transmitir eso a la gente que nos escucha, a las nuevas generaciones de bandas que vienen por ahí”