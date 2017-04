Ghost in The Shell finalmente llega a Venezuela

La sobreviviente a la censura en las cadenas de cine en Venezuela narra las misiones de Motoko Kusanagi interpretada por Scarlett Johannson

Ghost in The Shell no sufrió el mismo destino de Logan y Trainspotting 2 en Venezuela. Afortunadamente la nueva película de Dreamworks fue estrenada recientemente al país, una cinta esperada por los seguidores del manga de Masamune Shirow.

La sobreviviente a la censura en las cadenas de cine en Venezuela narra las misiones de Motoko Kusanagi. La Vigilante del futuro es interpretada por Scarlett Johannson, una cyborg, capaz de realizar actividades inimaginables.

A pesar de lo esperada que fue Ghost in The Shell, críticos del cine desde ya vislumbran un fracaso en taquillas y una gran decepción para los amantes del anime. El portal Rotten Tomatoes le dio un 46% de aprobación con un 5.6/10 de puntaje.

Ghost in The Shell con menos del promedio de aprobación fue estrenada en Venezuela, y eso está bien, sin embargo, ¿Qué hay de Logan, elogiada con 92% en Rotten Tomatoes o de Trainspotting 2, secuela de una película de culto que marcó a toda una generación?

¿Cuál es el argumento más fuerte de la película?

Ghost in The Shell o La Vigilante del Futuro transcurre en un mundo futuro, donde Motoko Kusanagi (Johannson) se dedica a investigar crímenes tecnológicos como parte de la sección 9 cuya misión es sabotear a Hanka Robotic.

Aunque la película de Dreamworks se enfoca en la temática cyborg y la esencia humana, ante una versión fantástica de la tecnología, el estreno de Ghost In The Shell deja expuesto un problema en el entretenimiento del país.

De las tres películas esperadas para marzo, sólo una fue estrenada en las salas de cine, esto contando únicamente las más populares.

¿Es el inicio de una era donde el cine no será tan libre ni tan a nuestra elección?

Lo cierto es que recientemente, 20th Century Fox anunció la suspensión de estrenos en Venezuela, la casa productora de Logan y Trainspotting declaró que se encuentran en negociación para reanudar operaciones en el país caribeño.

Sin embargo, queda pensar ¿Cuánto durará esa negociación?

Después de todo, no se trata únicamente de películas para adultos sino que también se refiere todas las ramas que de alguna forma proporcionan un breve entretenimiento en el país.

Autor: Katiusa Casanova