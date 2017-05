XIII Festival de Cine Italiano promete traer reflexión

Con la proyección de 8 películas y 2 documentales, llegó la acostumbrada cita, con lo mejor de la cinematografía italiana

Con la proyección de 8 películas y 2 documentales, llegó la acostumbrada cita, con lo mejor de la cinematografía italiana, organizado por la Embajada de Italia, el Instituto Italiano de Cultura de Caracas y la Fundación Trasnocho Cultural, bajo el patrocinio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia.

Desde el 26 de mayo y hasta el 8 de junio de 2017, tendrá lugar la acostumbrada cita del séptimo arte, con la XIII Edición del Festival de Cine Italiano, teniendo como escenario a las salas Paseo Plus del Trasnocho Cultural de Paseo Las Mercedes, Caracas.

El evento contará con la proyección de 8 películas y 2 documentales, realizadas por los directores y productores más eminentes de Italia y contempla, también, la realización de un cine foro.

Las temáticas de las cintas que serán presentadas, abordan mensajes como la superación personal, la lucha por los sueños, la unión, el encuentro, el ideal de valores de los padres, la búsqueda del amor, la fe ante la adversidad y el esfuerzo para comenzar desde cero, con la esperanza de un futuro mejor.

Sin lugar a dudas, el cine italiano es uno de los más exitosos del mundo.

Desde los inicios del séptimo arte, Italia jugó un rol protagónico, generando una fuerte influencia en numerosos países, incluyendo la meca del cine: Hollywood, tanto, que el desarrollo del cine norteamericano no habría tenido el impacto que tiene hoy día, sin la mano de los artistas italianos.

¿Quién puede dudar que algunos de los mejores actores, directores, guionistas, compositores y productores nacieron en Italia o son descendientes de italianos?.

Este 2017, la XIII Edición del Festival de Cine Italiano ofrecerá la siguiente cartelera: L’Accabadora (La Acabadora) y Due euro l’ora (Dos Euros la hora) estrenadas apenas en 2016, Occhi chiusi (Ojos Cerrados), L’Oriana (La Oriana), La prima volta di mia figlia (La primera vez de mi hija), 1200 Km di bellezza (1200 km de Belleza) y Nessuno mi troverà (Ninguno me encontrará) todas de 2015 y Scusate se esisto (Disculpen si existo) de 2014, Vinodentro (Vino Adentro) y, Bianca come il latte, rossa come il sangue (Blanca como la Nieve, Roja como la Sangre) de 2013.

L’Oriana

La película “L’Oriana” de Marco Turco, es una de las principales atracciones y ha sido la cinta elegida para el Cine Foro 2017, que se presentará el sábado 27 de mayo a las 10:00 a.m., y que trata sobre la vida de la reconocida y comprometida escritora italiana, Oriana Fallaci, que contará con la participación de Ana María Fernández (Escritora y Periodista), José Pisano (Director General de Cinematográfica Blancica y Director de Programación de Cines Paseo), Jonathan Reverón (Director y productor de los documentales, Don Armando, y Madame Cinéma. Actualmente editor del suplemento cultural Verbigracia y Director del encartado dominical “Estampas” de El Universal), Silvio Mignano, Embajador de Italia en Caracas y Erica Berra (Directora del Instituto Italiano de Cultura de Caracas).

Enzo Porcelli

Este año, el XIII Festival del cine italiano contará con la participación especial del productor Enzo Porcelli, célebre cineasta nacido en Roma, quien ha producido más de 60 películas a lo largo de cuatro décadas, muchas de ellas han concursado en festivales como el de Cannes y el de Venecia. Fundador de la Achab Film, se ha enfocado en la producción de cine europeo de autor. Además, es responsable de producir películas, series y documentales para la televisión.

Presentará su más reciente producción, “Dos Euros la hora”, de Andrea D’Ambrosio. La cinta, con una temática reflexiva sobre el trabajo femenino, el amor y la juventud que buscan un mejor porvenir. La historia gira alrededor de dos mujeres que viven en un pequeño pueblo del sur de Italia y trabajan en un taller de costura, Rosa de 17 años, espera que su novio la lleve lejos de ese pueblo y Gladys, de 35 años quien llegó de Venezuela sin dinero en el bolsillo, soltera y desprovista de sueños. Cuando Gladys conoce a Aldo, piensa que una nueva vida sería posible, pero no es más que una ilusión.

De esta manera, la audiencia venezolana podrá elegir entre distintas opciones de géneros cinematográficos: drama, romance, comedia, acción, documental, de la mano de consagrados directores, como Enrico Pau, Giuseppe Petitto, Ferdinando Vicentini Orgnani, Giacomo Campiotti, Riccardo Milani, Italo Moscati , Egidio Eronico, Riccardo Rossi.

Una vez más, los amantes del buen cine, especialmente la enorme colonia italiana, podrán disfrutar de 10 de las mejores cintas de los últimos cuatro años, muchas de ellas nominadas a los premios más importantes como los David di Donatello (otorgados por la Academia del Cine Italiano), Nastro D’Argento (Sindicato Nacional Italiano de Periodistas de Cine) y los Premio Dedalo Minosse Cinema. Además, han sido proyectadas en prestigiosos certámenes, como el Festival Internacional de Cine de Bari, el Festival de CineItaliano de Ajaccio, el Festival Internacional de Cine de Shanghái y The Galway Film Flead (Irlanda) entre otros.

Toda la información está disponible en

www.trasnochocultural.com, www.iiccaracas.esteri.it

y a través de las redes Facebook: Instituto Italiano de Cultura de Caracas,

en Twitter e IG @iicdecaracas y @trasnochocult

Autor: Katiusa Casanova