Fallece Debbie Reynolds un día después de la muerte de su hija

La actriz y cantante Debbie Reynolds ha muerto en Los Ángeles a sus 84 años y tan solo un día después del fallecimiento de su hija, Carrie Fisher. Reynolds fue ingresada al hospital este miércoles luego de sufrir un derrame cerebral.

Debbie Reynolds se inmortalizó en el mundo del cine luego de interpretar un rol protagónico en la película Cantando bajo la Lluvia (1952). Además fue conocida como fue una de las actrices icónicas de la Metro-Goldwyn-Mayer Studios (MGM) en los años 50 y 60.

El pasado 27 de diciembre Carrie Fisher, hija de Reynolds falleció en Los Ángeles luego de tres días de hospitalización tras sufrir un infarto antes de aterrizar en esta ciudad californiana. El martes Reynolds se comunicó sobre el fallecimiento de su hija para agradecer.

“Gracias a todos los que habéis disfrutado con los talentos y los dones de mi amada y estupenda hija”

Además de protagonizar Cantando bajo la Lluvia, Reynolds fue parte de otras producciones como Bundle of Joy, The Catered Affair, Tammy and the Bachelor, In & Out, Mother, The Singing Nun y The Unsinkable Molly Brown, que le hizo merecedora de un Globo de Oro y una nominación al óscar.

Reynolds hizo carrera como mujer de negocios y fundó su propia escuela de baile. Asimismo, también se convirtió en un ícono de Hollywood de antaño conservando los vestuarios de la temporada.

Autor: Katiusa Casanova