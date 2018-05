Erika Rivera: ”El arte es expresarse a uno mismo, no dejar que otros juzguen lo que puedes expresar y lo que no”

“De todos los países esa es la única pieza de Venezuela. Es un gran honor llegar hasta allá, solo hay que arriesgarse..”-Erika Rivera

Neón Blackout fue exhibida en la galería @whiteWhiteconcepts Gallery en Berlín del 2 al 6 de mayo. Con apenas 22 años la ilustradora venezolana Erika Rivera Art quedó entre los finalistas del concurso FaceOff: Show yourself with a caracter selfie del #PictoPlasmafestival2018 , su piezafue exhibida en la galería @whiteWhiteconcepts Gallery en Berlín del 2 al 6 de mayo.

El concurso fue coordinado por Project 1324 y también #Adobe

De entre más de 500 participantes Rivera clasificó entre los 20 finalistas que mostraron su trabajo en la galería.

” A mí siempre me ha gustado mucho dibujar sobre las fotos para alterar la realidad en cualquier momento. En cuanto apenas ví que salió el concurso dije: Tengo que participar, tengo que participar porque quién sabe qué pueda pasar” contó la artista a Noticias.com.ve

Ahora quedan más retos para Erika, apenas su carrera comienza, sin embargo, con 22 años ya ha sido ilustradora para proyectos como el cómic venezolano #Jaimito .



“Me gustaría seguir participando con más piezas nuevas en otras galerías… sacar más proyectos personales porque eso siempre enriquece el lado creativo del artista, no siempre trabajar sino expresarse uno mismo a través de lo que uno crea”.

💡 Sacar un buen cómic, o tiras diarias que relaten sus propias experiencias, muchas oportunidades están en la mente de Erika para lograr que su arte llegue a todo el mundo, hasta ahora lo ha logrado llevando su retrato animado hasta Berlín.

Un mensaje a los emprendedores venezolanos:

“Nunca se rindan con las metas que se propongan no importa que crean que son más grandes que ustedes ¡Valoren su trabajo!

No se dejen llevar por un número en una red social,eso no los va a hacer mejores artistas… confíen en su trabajo crean en su trabajo porque si uno no cree en su trabajo no se va a poder seguir adelante… Después de todo el arte es expresarse a uno mismo, no dejar que otros juzguen lo que puedes expresar y lo que no”.