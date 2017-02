El playlist venezolano para este Día de los Enamorados

Ya sea que estés soltero, despechado, en la friendzone o enamorado, estos temas 100% venezolanos te resultarán imperdibles en este día de los enamorados

La fiebre de cada 14 de febrero ha llegado y Venezuela tiene mucho que aportar en esto.

Ya sea que estés soltero, despechado, en la friendzone o enamorado… estos temas 100% venezolanos te resultarán imperdibles durante este día de los enamorados..

¡Prepárate!

1- Te amo-Franco de Vita

Y es que nada mejor que decir lo que sientes coreando un “te amo desde el primer momento en que te ví”.

En primer lugar.. Sí, Franco de Vita es el rey el rey de la balada romántica en Venezuela y no podíamos abrir el playlist sin mencionarlo. El gran Franco de Vita ha sido el autor de una de las canciones más icónicas del Día de los Enamorados y de cualquier propuesta de amor.

2- La que me gusta- Los Amigos Invisibles

“¡Ay ay ay! le gusté a la que me gusta..”. El tema lanzado en el 2013 es un clásico fresco y tierno de Los Amigos Invisibles que definitivamente está súper dedicable en este Día de los Enamorados..

3- Mi Princesa- Victor Muñoz

Advertencia: Aquí la lista se nos va a poner súper romántica, pero si estás enamorado y buscas una canción para dedicar este 14 de febrero.. ¡Pendiente que esta es la tuya!

¡Porque sabemos que siempre hay enamorados que se inclinan por los temas más apasionados este tema no podía ser ignorado!

4- Juntos – La Melodía Perfecta

“Latidos unidos, tu pecho conmigo, tú le llamas paz, yo le llamo amor”. Este dúo de veinteañeros presenta un tema romántico apropiado para la fecha no te termina de empalagar.

5- Un querer como el tuyo- Ilan Chester

“Cuando se tiene un querer como el tuyo, las sombras se alejan”… esas palabras serían una buena forma para comenzar una dedicatoria de enamorados ¡Aquí te dejamos este temazo de Ilan Chester en su época dorada!

6-Gaélica- Brújula

Tal vez te decantes por el amor o la amistad.

Este tema de pop folk con sonidos celtas puede resultar una buena alternativa para dedicar en el día de los enamorados. Si no estás buscando una canción asi super empalagosa o para dedicar a un amigo ¡Esta es la tuya!.

7- Aunque sea poco de Voz Veis

El tema de la agrupación zuliana que salió en 2003 ha sido el favorito en serenatas y dedicatorias durante más de diez años.

Además ¿Cómo no conmoverse con un “Paciencia que mi amor es luz de luna suavecito pero alumbra..”?

8- Mi Gran Amiga- SanLuis

Si estás en la Friendzone está es una canción que te puede ayudar. El tema de 2014 se ha popularizado por expresar esos sentimientos que pasean entre el romance y la amistad.

9- Me voy enamorando- Chino y Nacho

Okey, sabemos que no esperas un tema tropical para dedicar en San Valentín, pero sin duda alguna esta canción del dúo venezolano Chino y Nacho se popularizó por ser romántica… Sea que te guste el género o no, no puedes negar que ese “Me voy enamorando..” puede ayudar en este día..

Además puedes intentar también con “Andas en mi Cabeza”.

10. Tan enamorados- Ricardo Montaner

Finalmente nos vamos de nuevo unas décadas atrás. Sí, nos fuimos volando. No podía faltar este temazo de Ricardo Montaner que a finales de los 80s fue un ícono del romanticismo en Latinoamérica.

Bonustrack: ¡No podíamos dejar una sola canción del rey de la música romántica!

Si Tú No Estás- Franco de Vita ft. Amaia Montero

¿Cuál es tu playlist romántico venezolano?

