Dudamel: “Los jugadores respondieron con seguridad”

El estratega de la selección nacional sub-20 aplaudió lo realizado por sus pupilos en el lauro contra Alemania

El seleccionador nacional Rafael Dudamel se mostró contento con la seguridad en el accionar de la Fuerza Vinotinto sub-20, que en su estreno en la Copa del Mundo FIFA República de Corea 2017 se impuso 2-0 contra Alemania, gracias a las anotaciones firmadas por Ronaldo Peña y Sergio Córdova.

“Realmente fue un partido de mucha tensión, el debut genera una adrenalina distinta y al transcurrir los partidos el equipo estará mejor. Estoy feliz, mis jugadores respondieron futbolísticamente con seguridad y convicción”, manifestó el timonel en la conferencia de prensa tras el partido, en el Estadio de la Copa del Mundo de Daejeon.

Rafael se siente orgulloso del grupo que dirige y lo admite. “Para mí, lo importante es que el futbolista entienda que lo que significa la selección y su país. Hoy Venezuela no pasa por su mejor día, pasa por noches oscuras y hoy la Fuerza Vinotinto sub-20 le roba una sonrisa a un país que tiene 40 días en lágrimas”, confesó.

“Hoy admiro a mis jugadores por lo que representan en la actualidad, El triunfo no entrega solo tres puntos, pues para Venezuela como país nos entrega la invitación a soñar, a tener fe, esperanza y a ser grandes”, agregó.

Para el nativo del estado Yaracuy, empezar la cita mundialista con el pie derecho es de suma importancia para las aspiraciones del plantel. “El fútbol lo jugué 21 años y entiendo que el inicio presenta algunas tensiones para el jugador y a medida que pasa el partido va mejorando. El primer partido marca mucho el caminar en el campeonato, estos tres puntos nos llenarán de valentía”, argumentó.

“El trabajo de los entrenamientos potencia al futbolista, pero la confianza y la convicción se toma con las victorias. Este primer triunfo ante un grandísimo rival nos va a dejar ver el torneo con mucho optimismo, humildad y manteniendo o elevando el trabajo en equipo”, añadió.

Dudamel reveló qué pulieron para conseguir la histórica victoria en suelo coreano. “Apenas tuvimos que corregir par de detalles en el funcionamiento de la mitad de la cancha. Para ellos es la zona de mayor fortaleza, tardábamos mucho el balón con el pie y así generaban mucho peligro”, aseveró.

El director técnico de la Fuerza Vinotinto explicó que buscaba en las prácticas previas y en el compromiso ante los germanos con sus piezas de ataque. “La idea fundamental es hacer participar más rápido a (Ronaldo) Peña, (Adalberto) Peñaranda y (Sergio) Córdova. La participación de (Yeferson) Soteldo fue importante. El haber marcado primero nos permitió más espacios en el frente de ataque, en la zona defensiva de Alemania y así hacer circular el balón en esa zona”, comentó.

“Recordemos que Peñaranda y Soteldo venían de la recuperación con lesiones muy recientes y no estaban para los 90 minutos; en el primer tiempo hizo una temperatura más alta de lo que veníamos trabajando los días anteriores y ya con el 2-0 no teníamos que arriesgarlos. Alemania había hecho los tres cambios y podíamos manejarlo con tranquilidad. Puedo decir que Soteldo jugó 15 minutos de más, porque luego del minuto 20 tomó un segundo aire que me permitió dejarlo un poco más, pero Alemania atacó mucho y debimos hacer los cambios”, ahondó.

Para culminar, Rafael Dudamel agradeció el apoyo recibido por la FVF y sus allegados. “Somos fuertes hoy en día y hemos alcanzando este nivel por el apoyo de la Federación Venezolana de Fútbol. No siempre podemos ganar, pero tenemos la seguridad de que nuestros dirigentes nos apoyan en nuestros triunfos y las derrotas. Eso ayuda en nuestro trabajo, los triunfos se disfrutan en la cancha, pero detrás hay un grupo de trabajo, cuerpo técnico, periodistas y fanáticos que hacen esto posible”, culminó.

Fuente: Prensa Selección Vinotinto Sub-20

Autor: Fuerza Vinotinto