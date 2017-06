Dudamel: “Cuando iniciamos el proceso, esto era parte de nuestro sueño”

El entrenador de la Fuerza Vinotinto se mostró satisfecho por la actuación de su cuadro, que alcanzó el pase a las semifinales del Mundial sub-20

La selección nacional sub-20 continúa haciendo historia en la Copa del Mundo FIFA República de Corea 2017. Este domingo venció a Estados Unidos en los cuartos de final e inscribió su nombre entre las cuatro selecciones que dirán presente en las últimas instancias del certamen, lo que llena de orgullo y motivación al director técnico Rafael Dudamel, que lleva las riendas de este proceso.

“Hace dos años, desde que iniciamos a trabajar, esto formaba parte de nuestro sueño, de nuestros objetivos, y hace dos años seguramente no solo se veía lejano, sino quizás producía un poco de incredulidad y es normal, porque nosotros vamos haciendo vida en un país que a nivel de fútbol tenemos mucho que construir; dentro de muchas cosas que tenemos como estructura esto quizás no corresponda a lo que tenemos en nuestras bases, pero hemos sido atrevidos, convencidos, ambiciosos, creyendo en que de esta manera vamos a seguir incentivando, motivando a todo nuestro mundo de fútbol para que sigamos creciendo y sigamos construyendo”, comentó con total seguridad el estratega en la zona mixta después del desafío en el Estadio de la Copa del Mundo de Jeonju.

“El llevar a la selección nacional al jugador significa la gran oportunidad, la gran vitrina; vestir la camisa de la Fuerza Vinotinto es sinónimo de emoción, de felicidad, de orgullo y hay que despertar también esa identidad, ese sentido de pertenencia por el club en el que se trabaja”, añadió.

El seleccionador destacó el proceso de evolución de la escuadra criolla en el certamen, que ya aseguró afrontar el máximo número de encuentros posibles. “Lo que los muchachos van logrando es producto de mucho esfuerzo y lo digo siempre, no se ahorran un esfuerzo y por supuesto de esa convicción y de esa creencia que tienen en ellos mismos, ese nivel de carácter competitivo que cada día aumenta y les hace sentirse más fuerte. Hoy ha sido una demostración espectacular ante un rival estupendo, que por muchos pasajes del partido se envalentonó, nos fue a buscar y nosotros hemos tenido hoy, contra Estados Unidos, la primera oportunidad en la que emocionalmente nos hemos descompuesto”, argumentó.

Para el nacido en el estado Yaracuy, fue importante sostener la concentración de sus pupilos cuando transitaban por momentos complejos en el careo ante los norteamericanos.

“Ellos saben en qué momentos del partido tienen el control y someten al rival, ellos lo saben, lo sienten, porque así lo perciben y en algún momento sentía que se estaban reprochando mucho en cada intervención efectiva del arquero rival, que desviaba una y otra vez nuestras opciones clarísimas de gol, sobre todo de (Sergio) Córdova. Me dediqué y me ocupé a mantenerlos tranquilos, que el gol iba a llegar, que no había que desesperarse, porque en los primeros 45 minutos fuimos claros dominadores, generamos una cantidad de opciones de gol suficientes para liquidar el partido y mandamos con mucho carácter y criterio”, aseveró.

“Luego al momento de abrumarnos esa pérdida de ocasiones el equipo se me fue del juego, dejaban muchos espacios en defensa y yo tenía la lectura clara, trataba de mantenerlos ordenados y tranquilos. Retomamos el equilibrio emocional, la pelota, el control del juego y allí le pudimos sacar la diferencia necesaria para llevarnos el triunfo hoy. Siempre decimos que un equipo es un estado emocional y partiendo de esa premisa, emocionalmente hay que estar fuerte, equilibrado con o sin la pelota para poder tener la lectura del juego mismo y la capacidad de resolución de las circunstancias que se presenten, eso fue lo que intenté retomar, el control emocional, nuestras ideas, para hacer lo correcto cuando recuperábamos la pelota”, agregó Dudamel.

Asimismo, el estratega de la Fuerza Vinotinto explicó el proceso de cambio de esquema que aplicó en el histórico lauro. “Por una parte, estaba la decisión técnica de arrancar con el 4-4-2 sabiendo lo físico que eran ellos en defensa y yo quería poner allí a dos tipos que le dieran trabajo y que hicieran desgastar bastante a sus defensores, que no permitieran la rotación fácil de la pelota en el 4-1, que ahí empezaban a construir muy bien su juego y eso lo logramos”.

Otro de los factores de la modificación del sistema de juego fue debido al mediocampista Yeferson Soteldo, quien no pudo consumir minutos. “Lo otro es que Soteldo tuvo hace un par de días una recaída, se resintió del ligamento colateral que había sufrido la lesión en Chile, pero fue muy leve, por eso preferí mantenerlo al margen, dedicarle a su terapia, su proceso de fortalecimiento, el equipo ha sentido afectivamente el golpe, pero lo tuvimos en el banco, intentamos que todo fuese normal para que sus compañeros lo sintieran bien. Vamos a tener unos días de tratamiento con fisioterapia, con los equipos médicos y con el extraordinario cuerpo médico que tenemos, con el fortalecimiento correcto e iremos observándolo”, expresó el estratega de la selección sub-20.

“Para mí lo primero es la salud del jugador y luego sabremos si puede o no puede, si está en capacidad, en plenitud de condiciones, lo utilizaremos de inicialista o revulsivo, que cualquiera de las dos es muy buena, o lo mantendremos al margen, porque no voy a arriesgar la salud de un jugador, porque esto no termina aquí, pues el día de mañana hay que regresarlo bien a su club y el proceso de selecciones continúa”, prosiguió.

Para finalizar, Rafael Dudamel opinó sobre el tanto anulado a Sergio Córdova en la primera parte, que fue anulado mediante el VAR. “Lo vivimos con tranquilidad, lo celebramos, porque ya el gol estaba decretado y luego tocó recomponerse rápidamente. Contra Vanuatu nos sirvió a favor y hoy nos sirvió en contra, no hay tiempo para lamentarse, porque es reanudar, continuar, pero como sentía que teníamos el partido tan controlado y éramos tan superiores, no nos angustiaba; no es lo mismo cuando te llega la anulación de un gol a favor y que tú estás pasando apuros a cuando tú tienes el control del partido y sabes que vas a tener otras ocasiones, así que era continuar, reanudar y seguir en el partido”, finalizó.

Fuente: Prensa Selección Vinotinto Sub-20

Autor: Fuerza Vinotinto